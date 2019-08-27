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Kumluca’da makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 23:33 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor.

Kumluca’da makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Yangın bugün akşam saat 22:00 sıralarında Sarıcasu Mahallesinde bulunan makilik alanda başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimine bağlı 15 arazöz yangın bölgesine sevk edildi. Seraların bulunduğu alana 300 metre kadar yakın olan ve halen devam eden yangını söndürmek için orman işçilerinin müdahalesi devam ediyor.

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