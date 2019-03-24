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Kumluca'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kumluca'da orman yangını (1)

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp kayalık bölgede çıkan yangına ekipler müdahaleye başladı. Bölgedeki rüzgarın da etkisiyle yangın çevreye yayıldı. Ekipler yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Kumluca'da orman yangını (1)Kumluca'da orman yangını (1)Kumluca'da orman yangını (1)

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