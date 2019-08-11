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Kumluca'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kumluca'da orman yangını

Hakan ÖZGENÇ/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kumluca'ya bağlı Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz, 3 su tankeri ve 70 orman işçisi yangına müdahaleye başladı. Deniz kıyısına yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yangın bölgesine hafif rüzgarın etkili olduğu ve yangının mesire alanlarına yakın bölgede çıktığı belirtildi.

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Kumluca'da orman yangınıKumluca'da orman yangınıKumluca'da orman yangını

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