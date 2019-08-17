HABER

Kumluca'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 19:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı noktada yemek pişirmek için ateş yaktığı belirlenen bir kişi, gözaltına alındı.

Kumluca'ya bağlı Beşikçi Mahallesi yakınlarındaki serada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu, iddiaya göre, yemek yapmak için arazide ateş yaktı. Çevreye sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle bölgedeki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine söndürme ekipleri sevk edildi. 42 orman işçisi ve 3 kişilik teknik personel, 1 helikopter, 11 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Yangın, saat 13.00 sıralarında, büyümeden kontrol altına alınırken, ekipler de soğutma çalışması başlattı. Yangının yaklaşık 2 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, 1 kişiyi gözaltına al

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Kuşadası'nda sahte içki operasyonu: 1 gözaltıKuşadası'nda sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
Bursa'da zincirleme kaza: 18 yaralıBursa'da zincirleme kaza: 18 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Sağanak bir can aldı! Alt geçitte ölü bulundu

Sağanak bir can aldı! Alt geçitte ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.