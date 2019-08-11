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Kumluca'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA Antalya'nın Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınabildi.

Kumluca'da orman yangını (2)

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınabildi. 7 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 5 itfaiye ve 100 orman işçisi alevlere müdahale etti.
Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici helikopterle havadan incelemelerde bulundu, yangın söndürme ekiplerini yönlendirdi. Kaymakam Hakkı Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Demir ile bölgeye gelerek incelemelerde bulunup, çalışmaları denetledi. Yangın bölgesinde 1 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede çıkabilecek ters bir rüzgarın alevlerin yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramasına neden olabileceği ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor.

FOTOĞRAFLI

Kumluca'da orman yangını (2)

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