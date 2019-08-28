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Kumluca’da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 00:30 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Kumluca’ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kumluca’da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Kumluca’ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 dönüm ormanlık ve makilik alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
PATLAYAN HORTUM İŞÇİYİ YARALADI
Bu arada yangına müdahale eden işçilerinden Kemal Demirkaya, arazözün hortumunun patlaması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kemal Demirkaya ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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