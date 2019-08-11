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Kumluca'da orman yangını (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 18:32 | Son Güncelleme

JANDARMA HAYVANLARI ALEVLERDEN KURTARDI Kumluca'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki çalışmalara destek veren jandarma ekipleri ise alevler içinde kalan hayvanları kurtardı.

Kumluca'da orman yangını (3)

JANDARMA HAYVANLARI ALEVLERDEN KURTARDI
Kumluca'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki çalışmalara destek veren jandarma ekipleri ise alevler içinde kalan hayvanları kurtardı. Jandarma ekipleri 8 köpek, 3 kaplumbağa ile birer koyun ve tavşanı yangın alanından çıkardı. Hayvanlar jandarma aracına konularak bölgeden uzaklaştırıldı. Geçici olarak barınağa konulan hayvanlar daha sonra sahiplerine verilecek ya da doğal ortamlarına bırakılacak.

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Kumluca'da orman yangını (3)Kumluca'da orman yangını (3)Kumluca'da orman yangını (3)

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