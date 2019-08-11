Kumluca'da orman yangını (3)

JANDARMA HAYVANLARI ALEVLERDEN KURTARDI

Kumluca'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki çalışmalara destek veren jandarma ekipleri ise alevler içinde kalan hayvanları kurtardı. Jandarma ekipleri 8 köpek, 3 kaplumbağa ile birer koyun ve tavşanı yangın alanından çıkardı. Hayvanlar jandarma aracına konularak bölgeden uzaklaştırıldı. Geçici olarak barınağa konulan hayvanlar daha sonra sahiplerine verilecek ya da doğal ortamlarına bırakılacak.

FOTOĞRAFLI



