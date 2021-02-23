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Kumluca’da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

23.02.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Kumluca’da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Kumluca meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sırasında Karşıyaka Mahallesi Kocakkesik Sokak’ta meydana geldi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kumluca meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sırasında Karşıyaka Mahallesi Kocakkesik Sokak’ta meydana geldi. Salih K.(19) 07 ANE 152 plakalı otomobil ara sokağa girmek için iddiaya göre şerit değiştirdi. Aynı yönde ilerleyen Emrah D. (29) yönetimindeki 07 V 7331 plakalı otomobil, şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı. Emrah D.’nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak su kanalına düştü. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah D.’yi özel bir hastaneye, Ümit D.’yi de Kumluca Devlet Hastanesine götürdü.
Diğer otomobilde bulunan Salih K. ve arkadaşı Cengiz Y., kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kumluca’da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

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