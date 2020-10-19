HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumluca’daki fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kumluca’daki fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde etkili olman fırtına sebebiyle bir kadın hayatını kaybetti.Kumluca’da bugün öğle saatlerinde yağan dolu, bazı seralarda zarara sebep oldu.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde etkili olman fırtına sebebiyle bir kadın hayatını kaybetti.
Kumluca’da bugün öğle saatlerinde yağan dolu, bazı seralarda zarara sebep oldu. Fırtınayla birlikte gelen ve kısa sürede tüm ilçeyi etkisi altına alan dolu yağışı sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken, seralar da zarar gördü. Bazı işyerlerinin de çatısı hasar aldı.
Fırtına esnasında Kumluca-Finike karayolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren çiçek(28) fırtına sebebiyle üzerine devrilen durağın altında kaldı. Ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararıHSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
En Çok Okunan Haberler
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Diğer Haberler
Denizli'yi dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı
Faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu! NTV canlı yayınında panik anları
Canlı yayında saldırı anı!
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.