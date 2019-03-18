HABER

Kumluca'daki hortum mağdurlarına 6,9 milyon liralık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ocak ayındaki hortum felaketinde zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere hükümet tarafından 6 milyon 979 bin 593 lira yardım gönderildi.

Kumluca'daki hortum mağdurlarına 6,9 milyon liralık yardım

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ocak ayındaki hortum felaketinde zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere hükümet tarafından 6 milyon 979 bin 593 lira yardım gönderildi.
Kumluca'da 24- 26 Ocak tarihlerinde meydana gelen hortum felaketinde Karşıyaka, Narenciye, Kaşapçayırı, 50. Yıl ve Salur mahallelerinde çok sayıda tarım arazisi, ev ve iş yerlerinde zarar meydana geldi. Hortumdan zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere hükümet tarafından 6 milyon 979 bin 593 lira yardım bugün itibariyle Kumluca Kaymakamlığı'na aktarıldı. Yardımlar vatandaşların hortumdan gördüğü zarar oranında dağıtılacak.
PERŞEMBEDEN İTİBAREN DAĞITILACAK
Kaymakam Hakkı Uzun, "Devletimizden; hortumda zarar gören vatandaşlarımıza toplam 6 milyon 979 bin 593 lira yardım geldi. TARSİM olan üreticilerimiz, ödemelerini afetten bir hafta sonra almışlardı. Gelen yardımı, hortum afetinden zarar gören vatandaşlarımıza Hz. Ömer adaletiyle dağıtacağız. Afetin ardından hemen hasar tespitini yaptırmıştık. Zarar gören vatandaşlarımızın bilgileri vardı. Şimdi bu bilgileri Ziraat Bankamıza ilettik. Perşembe günü hortumdan zarar gören vatandaşlarımız ödemelerini alabilecek" dedi.
'HÜKÜMETİMİZ BİZİ MAHCUP ETMEDİ'
Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Afetin olduğu gün, afetzedelerimizi ziyaretimizde devletimizin, vatandaşın yanında olacağını, yaraları sarmaya çalışacağımızı söylemiştik. Hükümetimiz bizi mahcup etmedi. Bütün seracılarımızın TARSİM yaptırmaları konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sigortalı olanların zararının tamamı karşılandı. Sigortasız olanlara da devletimiz belirli oranda ödeme yaptı" diye konuştu.
AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal da şöyle dedi:
"Afetin yaşandığı günden beri yardım alınması için konunun takipçisi olduk. Meydana gelen zararın boyutunu sürekli AK Parti Antalya milletvekillerimize ve bakanlarımıza ilettik. Onlar da sorunlarımızın yakın takipçisi oldu. Afetten sonra AFAD ve SYDV tarafından evleri hasar gören vatandaşlarımıza ödeme yapılmıştı. Toplam zararımız 53 milyon 979 bin 593 liradır. Bunun 7 milyon 674 bin 401 lirasını TARSİM karşıladı. Hükümetimiz hortumdan zarar gören fakat TARSİM olmayan vatandaşlarımıza yüzde 14.7 oranında ödeme yaptı. Afetzedelerimize ödenecek miktar ise 6 milyon 979 bin 593 liradır."

FOTOĞRAFLI

Kumluca'daki hortum mağdurlarına 6,9 milyon liralık yardımKumluca'daki hortum mağdurlarına 6,9 milyon liralık yardımKumluca'daki hortum mağdurlarına 6,9 milyon liralık yardım

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
Van'da karla kaplı bölgede su ekiplerinin zorlu mesaisiVan'da karla kaplı bölgede su ekiplerinin zorlu mesaisi
Çöplüğe dönen Kargı Deresi yatağında eylemÇöplüğe dönen Kargı Deresi yatağında eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.