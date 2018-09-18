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Kumluca'daki yangının bilançosu ağır

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki yangında 70 hektarlık orman ile 2 evin yandığı, kanatlı hayvanların da telef olduğu belirtildi.

Kumluca'daki yangının bilançosu ağır

Hasan DEMİRBAŞ-Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki yangında 70 hektarlık orman ile 2 evin yandığı, kanatlı hayvanların da telef olduğu belirtildi. Örtüaltı sebze üretim merkezi Kumluca'da 100 dönüm sera da yangından zarar gördü.
Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde dün saat 10.30'da başlayan orman yangını, 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Gece saatlerinde karadan müdahalenin devam ettiği yangın, sabahın ilk ışıklarıyla söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürerken, 70 hektarlık alanda etkili olan yangının yol açtığı zarar da gün yüzünü çıktı.
Yaklaşık 100 dönümlük seranın zarar gördüğü yangın sonrası vatandaşlar jandarmanın izin vermesiyle yanan bölgelere çıktı. Yangının çıkış noktası olarak gösterilen, güzelliğiyle dikkati çeken Papaz Koyu'nun hemen yanı başındaki Yenicepınar bölgesi, yangından en fazla etkilenen alan oldu. Bölgede yaşayanların en büyük tesellisi ise tam anlamıyla keşfedilmemiş olan Papaz Koyu'nun yangından zarar görmemesi.
'OTURACAK SANDALYEMİZ DAHİ KALMADI'
Yenicepınar'da Yalman ailesinin evi de tamamen yandı, köpek ve tavukları telef oldu. Ev sahibi Durkadın Yalman (37), canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Eşyalarının yanı sıra hayvanlarının yandığını anlatan Yalman, "Oturacak sandalyemiz dahi kalmadı. Motosikletimiz, çocuklarımın bisikleti dahi yandı" dedi.
'MAHSUL ALAMADAN FELAKETİ YAŞADIK'
Aynı bölgede yaşayan Şener Güzel de serasına su verirken yangının başladığını söyledi. Elektrik direğinin altındaki kuru otlardan yangının başladığını anlatan Güzel, "Durdurmaya çalıştık ama gücümüz yetmedi. 5 dönüm seram yandı. Ağustos ayında ekim yapmıştık. Mahsul almadan felaketi yaşadık" diye konuştu.
ÇİFTÇİLER MAĞDUR OLDU
Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem Karataç ise yangında iki ailenin evinin yandığını aktardı. Seraların dikiminin yapıldığını anlatan Karataç, "Çiftçiler mağdur oldu. Şimdi yeniden plastik çekmek zorundalar. Elektrik hattından çıktı diyen de var, sabotaj olduğunu iddia eden de var. Olan ciğerlerimize, ormanlarımıza oldu. Parası olan varsa bile seralarını onarmak için en az üç ay süreye ihtiyaç var" diye konuştu.
EKİPLER TEYAKKUZDA BEKLİYOR
Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, evleri yanan 2 köylüye 2 konteyner gönderdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin de hasar tespit çalışmasının yanı sıra yangının çıkış nedenine yönelik araştırmalar da devam ediyor. Olası bir yangına karşı ekipler ormanlık içinde beklemeyi sürdürüyor.

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Kumluca'daki yangının bilançosu ağırKumluca'daki yangının bilançosu ağırKumluca'daki yangının bilançosu ağırKumluca'daki yangının bilançosu ağır

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