HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumluca'dan Elazığ'a 20 ton sebze ve meyve gönderildi

Kumluca'dan Elazığ'a 20 ton sebze ve meyve gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 20:54 | Son Güncelleme

Kumluca'dan Elazığ'a 20 ton sebze ve meyve gönderildi

Antalya'nın Kumluca Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 20 ton sebze ve meyve, Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı çağrıya vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

Belediye bünyesinde oluşturulan afet koordinasyon kurulunda toplanan 20 ton sebze ve meyve tıra yüklenerek, dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Köleoğlu, ilçede herkesin elini taşın altına koyarak, gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

Çiftçilerin, hal esnafının ve yardımsever insanların ürünlerini kendilerine ulaştırdıklarını aktaran Köleoğlu, "İlk tırı yola çıkartıyoruz, bunun devamı gelecek. Bölgeye yardıma giden kişilerin çorbasında bizim de katkımız olsun istiyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce kazaya karıştı, sonra yayaya çarpıp olay yerinden kaçtıÖnce kazaya karıştı, sonra yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı
Sakarya’da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef olduSakarya’da havalandırma fanları arızalanan çiftlikte 27 bin 500 tavuk telef oldu
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Kumluca Malatya yardım

En Çok Okunan Haberler

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları anlattı: Babası bir kahramandı

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Malatya'da depreme doğumhanede yakalandılar

Depreme doğumda yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.