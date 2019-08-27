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Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde esnaflık yapan Muharrem Bal, çay isteme şekline göre fiyat listesi oluşturdu.‘Çay ver’ diyenden 2 TL, ‘Çay gönder’ diyenden ise 1.75 TL para alınacağının kaydedildiği listenin, aslında mizahi amaçla yapıldığını ifade eden Bal, “Her sabah müşterilerimizin yüzünde tebessüm oluşturabilme çabaları bizi bu noktaya getirdi” dedi.Kumluca Eski Cami Mahallesi Çarşı İçi Caddesi’nde esnaflık yapan Muharrem Bal, esnaf ve vatandaşların birbirine karşı hitaplarında daha nezaketli olmaları için uygulama başlattı.Unlu mamulleri satan Muharrem Bal, sosyal medyasında ‘Kibarlığa göre çay fiyatı’ konulu yazı okudu ve konuyla ilgili kendisi de mizahi olarak fikir oluşturdu.

Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde esnaflık yapan Muharrem Bal, çay isteme şekline göre fiyat listesi oluşturdu.
‘Çay ver’ diyenden 2 TL, ‘Çay gönder’ diyenden ise 1.75 TL para alınacağının kaydedildiği listenin, aslında mizahi amaçla yapıldığını ifade eden Bal, “Her sabah müşterilerimizin yüzünde tebessüm oluşturabilme çabaları bizi bu noktaya getirdi” dedi.
Kumluca Eski Cami Mahallesi Çarşı İçi Caddesi’nde esnaflık yapan Muharrem Bal, esnaf ve vatandaşların birbirine karşı hitaplarında daha nezaketli olmaları için uygulama başlattı.
Unlu mamulleri satan Muharrem Bal, sosyal medyasında ‘Kibarlığa göre çay fiyatı’ konulu yazı okudu ve konuyla ilgili kendisi de mizahi olarak fikir oluşturdu. Bal, bazı müşterilerinden gelen çay isteme şekline göre fiyat tarifesi belirledi.

’Çay ver’ diyene 2 TL
Bal, ‘Çay ver’ diyenden 2 TL, ‘Çay gönder’ diyenden 1.75 TL, ‘Çay versene’ diyenden 1,50 TL, ‘Çay alabilir miyim’ diyenden 1.25 TL, ‘Çay verir misin’ diyenden 2 TL, ‘Haydar bey, müsaitseniz çay verir misiniz’ diyenden ise 75 kuruş alacağına dair bir liste hazırladı, listeyi de dükkanının duvarına astı. Bu fikri sosyal medyada gördüğüne değinen Muharrem Bal, yapılan bu uygulamanın aslında şakadan ibaret olduğuna dikkat çekti.

“Şakası bile neşelendiriyor”
Müşterilerin duvarda asılan listeyi görünce kahkaha attıklarını söyleyen Bal, bu işin şakasının bile insanları neşelendirdiğini kaydetti. Bal, bu durumdan dolayı mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

“Kibarlık yönünde bayağı bir yol kat ettik”
Bal, şöyle konuştu: “Esnaf arkadaşlarım da doğru bir iş yaptığımı söylüyor. Tüm halkımızın birbirine hitap ederken nezaketli olmaları gerekiyor. İnsanın her hali bir olmaz ki, bizim de moralimiz bozulabilir. Sabah iş yerimize geldiğimizde müşterilerin güzel bir hitabı, moralimizi düzeltebilir. Her sabah müşterilerimizin yüzünde tebessüm oluşturabilme çabaları bizi bu noktaya getirdi. Müşterilerimiz de gayet memnun bu olaydan, latifeler güzel şakalar doğuyor. Kimisi cama vuruyor. Kimi gayet kibar bir şekilde çay istiyor. Ama kibarlık yönünde bayağı bir yol kat ettik. Esnafımız mutlu oluyor. Hoşlarına gidiyor. ‘Çay ver, çay gönder’ hitaplarının yerini, ‘Haydar bey çay gönderebilir misin’ şekli almaya başladı. Hitap şekillerinin çay fiyatlarını düşürdüğünü düşünüyorlar. Bundan da mutlu oluyorlar. Bu mutluluk da bizi mutlu ediyor. Müşteri, ’çay gönder’ dediği için fiyatı 1,50 TL diyoruz. Müşteri bunun bir şaka olduğunu, çayın gerçek fiyatının 1 TL olduğunu öğrenince de mutlu oluyor. Ondan sonra da çay isteme üslubunu değiştiriyor.”

Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

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