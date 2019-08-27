Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde esnaflık yapan Muharrem Bal, çay isteme şekline göre fiyat listesi oluşturdu.

‘Çay ver’ diyenden 2 TL, ‘Çay gönder’ diyenden ise 1.75 TL para alınacağının kaydedildiği listenin, aslında mizahi amaçla yapıldığını ifade eden Bal, “Her sabah müşterilerimizin yüzünde tebessüm oluşturabilme çabaları bizi bu noktaya getirdi” dedi.

Kumluca Eski Cami Mahallesi Çarşı İçi Caddesi’nde esnaflık yapan Muharrem Bal, esnaf ve vatandaşların birbirine karşı hitaplarında daha nezaketli olmaları için uygulama başlattı.

Unlu mamulleri satan Muharrem Bal, sosyal medyasında ‘Kibarlığa göre çay fiyatı’ konulu yazı okudu ve konuyla ilgili kendisi de mizahi olarak fikir oluşturdu. Bal, bazı müşterilerinden gelen çay isteme şekline göre fiyat tarifesi belirledi.

’Çay ver’ diyene 2 TL

Bal, ‘Çay ver’ diyenden 2 TL, ‘Çay gönder’ diyenden 1.75 TL, ‘Çay versene’ diyenden 1,50 TL, ‘Çay alabilir miyim’ diyenden 1.25 TL, ‘Çay verir misin’ diyenden 2 TL, ‘Haydar bey, müsaitseniz çay verir misiniz’ diyenden ise 75 kuruş alacağına dair bir liste hazırladı, listeyi de dükkanının duvarına astı. Bu fikri sosyal medyada gördüğüne değinen Muharrem Bal, yapılan bu uygulamanın aslında şakadan ibaret olduğuna dikkat çekti.