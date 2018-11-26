Kumpas davalarını onayan eski hakime hapis istemi

Savunma için söz verilen Yaman, ankesörlü telefonlardan yapılan aramaların ardışık olmadığını, bir aramadan aylar sonra ikinci aramanın gerçekleştiğini öne sürdü. Yaman, bu aramaların sınav zamanları telefonlarını yanına alamayan çocukları tarafından yapıldığını, başka herhangi bir kişi tarafından aranmadığını savundu.

Kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah gibi davalara bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Hamza Yaman'ın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Arama yapılan ankesörlü telefonların şehrin merkezi yerlerinde olduğunu belirten Yaman, bu bölgelerdeki MOBESE kayıtlarından arayanların kimliklerinin tespit edilebileceğini söyledi.

Yaman'ın avukatı Adem Kaplan ise mahkeme heyetine başkanlık eden daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ ile ilgili hakimin reddi talebinde bulundu. Kaplan, heyete Daire Başkanı veya kıdemli üyenin başkanlık etmesi gerektiğini, Dağ'ın bu nitelikleri taşımadığını öne sürdü.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun, müvekkilinin tutukluluğunun haksız olduğuna ilişkin karar verdiğini ancak bunun henüz ellerine ulaşmadığını anlatan Kaplan, Dağ'ın daha önce Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasıyla gündeme geldiğini, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan bir üyenin BM çalışma grubunca verilen bir kararı da uygulamayabileceğini düşündüklerini söyledi.

Verilen aranın ardından talebe ilişkin karar açıklandı ve sanık avukatının hakimin reddi talebi kabul edilmedi. Başkan Dağ, mevzuatta heyete daire başkanı veya kıdemli üyenin başkanlık edeceğinin düzenlendiğini ancak her ikisinin de olmadığı duruma ilişkin mevcut uygulamayı engelleyen açık bir düzenleme bulunmadığını aktardı. Diğer itirazın ise bu dosyayla ilgisinin bulunmadığı belirtildi.