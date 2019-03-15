Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılanıyor

Duruşmada savunma yapan eski hakim Mehmet Ekinci ise uzun süredir haksız şekilde cezaevinde tutulduğunu ileri sürdü. Ekinci, verdiği kararların hukuka uygun olduğunu iddia etti. Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Öztunç, ara kararları açıkladı.

Tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Uysal'a gelecek celse savunma yapması için süre verdi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin de devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

