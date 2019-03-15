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Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili 54 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyetine Daire Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık yaptığı duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu.

İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde yakalanan, 4 Şubat'ta tutuklanan eski savcı Mehmet Ali Uysal'a savunma yapması için söz verildi.

Savunmasını hazırlayamadığını belirten Uysal, süre talep etti. Bunun üzerine tahliye taleplerine ilişkin tutuklu sanıkların beyanlarına geçildi.

Eski hakim Hikmet Şen, kararlarını örgüt talimatıyla vermediğini, suçla, suçluyla mücadele ettiğini öne sürdü. Şen, devlet aleyhine faaliyette bulunmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Duruşmada savunma yapan eski hakim Mehmet Ekinci ise uzun süredir haksız şekilde cezaevinde tutulduğunu ileri sürdü. Ekinci, verdiği kararların hukuka uygun olduğunu iddia etti. Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Öztunç, ara kararları açıkladı.

Tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Uysal'a gelecek celse savunma yapması için süre verdi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin de devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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FETÖ kumpas Selam Tevhid Yargıtay 16. Ceza Dairesi

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