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Kumpas davası savcısı Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:47 | Son Güncelleme

FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilmesinin ardından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç, firar girişiminde bulunduğunu itiraf etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapmasında arandığı sırada Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kılınç ile avukatı katıldı.

Üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delil olmadığını iddia eden sanık Kılınç, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı yönündeki tespitin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Meslekten çıkarılmadan önce birinci sınıfa ayrılan savcı olduğunu, yöneltilen suçlamaların "görev suçu" kapsamına girebileceğini iddia eden Kılınç, bu nedenle yargılamanın durdurulması gerektiğini savundu.

Dosyasının Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilmesini isteyen Kılınç, aksi takdirde yasalara aykırı yargılama yapılacağını ileri sürdü.

"Kozmik Oda" kumpasının savcısı Mustafa Bilgili ve eski özgürlük hakimi Halil İbrahim Kütük'ün saklandıkları Ankara'daki "gaybubet" evinde parmak izinin bulunduğuna ilişkin raporu da reddeden Kılınç, söz konusu isimlerle bir araya gelmediklerini iddia etti.

Hakkında yakalama kararı bulunduğuna ilişkin bilgisinin olduğunu belirten Kılınç, Yunanistan üzerinden yurt dışına kaçmaya çalıştığını kabul etti.

Boğulmak üzereyken kurtarıldığını anlatan Kılınç, "Gittik, neredeyse boğuluyorduk. Rabbim ölümden döndürdü, boğuluyorduk. Neden böyle oldu? Bu yargılamanın konusu olduğunu düşünmüyorum ama istenilirse ileride onu da anlatırım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, ara karar için savcıya söz verdi.

Savcı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delillerin bulunduğunu ve yurt dışına kaçmak isterken yakalandığını belirterek, tahliye isteminin reddine karar verilmesini talep etti.

Heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanığın, kaçma şüphesinin varlığı ve delil durumu göz önünde bulundurularak tutukluluğunun devamına hükmedildiğini kaydetti.

Davanın görülmesine 6 Mayıs'ta devam edilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski savcı Kılınç'ın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı olan Kılınç, aralarında muvazzafların da bulunduğu 357 askere "casusluk" suçlaması yöneltmiş ve sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinden elde ettikleri bilgileri Yunanistan'a satabileceklerini iddia etmişti.

Davanın kumpas olduğunun anlaşılmasından sonra tüm sanıklar 2016'da beraat etmiş, Kılınç da 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edilmişti.

ByLock kullandığı belirtilen tutuklu sanık Kılınç, 16 Nisan 2018'de Edirne İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yapılan denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

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Askeri Casusluk FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü izmir zafer kılınç

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