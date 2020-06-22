"Kumpas davası"nın ilk duruşması yapıldı

MİT avukatının talebiyle basına kapalı yapılan duruşma ile ilgili ayrıca yayın yasağı getirildi.Fethullah Gülen Cemaati'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) "kumpas" düzenlediği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları‘nın karşısındaki duruşma salonlarında görülmeye başlandı. Fethullah Gülen'in de sanıklar arasında yer aldığı 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanıklı davanın ilk duruşmasına altı tutuklu sanık getirilirken, beş tutuklu sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmanın basına kapalı yapılması talebi

Duruşmada müşteki olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nı temsilen Hazine Bakanlığı'ndan bir avukat katılırken, ayrıca çok sayıda sanık avukatı yer aldı. Mahkeme, MİT'i temsil eden avukatın, duruşmanın basına kapalı yapılmasına dair yazılı dilekçesini ve Cumhuriyet savcısınına "milli güvenliği tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkma ihtimali" nedeniyle duruşmanın kapalı yapılması talebini kabul etti. Bunun üzerine taraflar dışında herkes salondan çıkarıldı.