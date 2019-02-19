Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili ve HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, "balyoz" davası ve soruşturmasındaki hukuksuzluklarla ilgili şikayetler üzerine yaptıkları incelemede, soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev alan 50 hakim ve savcı hakkında kovuşturma izni verdiklerini bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda "kumpas davaları"ndan biri olarak bilinen balyoz davasının yargılama ve soruşturma aşamasında bazı hukuksuzluklar yapıldığına ilişkin 115 şikayetçinin dilekçesinin incelendiğini belirtti.

Tetkik hakimlerin 150 klasörü bulan dosyayla ilgili yaptıkları çalışma sonucu dosyanın HSK 2. Dairesine sunulduğunu belirten Yılmaz, 2. Dairenin de bugün yaptığı toplantıda bu isimler hakkında kovuşturma izni verdiğini kaydetti.

Kovuşturma izninin ilgili cumhuriyet başsavcılığına gönderildiğini açıklayan Yılmaz, "İlgili başsavcılık son soruşturma kararını hazırlayıp Yargıtaya gönderecek. Bu hakim ve savcılar, bu hukuksuzlukları nedeniyle de yargılanacak." diye konuştu.