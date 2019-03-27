Kumpas soruşturmaları savcısına FETÖ üyeliğinden hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İstanbul özel yetkili savcısı olduğu dönemde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan "Devrimci Karargah" iddianamesini hazırlayan ve "Tahşiye" soruşturmasını yürüten eski Yargıtay üyesi Kadir Altınışık'ı, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık Altınışık ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Altınışık, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Yargıtay üyeliğine örgüt kontenjanından seçilmediğini savunan Altınşık, FETÖ ile irtibatının bulunmadığını savundu. Örgüt mensuplarıyla da bağlantısı olmadığını söyleyen Altınışık, kimseden emir ve talimat almadığını ileri sürdü.

Altınışık, "Devrimci Karargah" soruşturmasında usulsüzlük olmadığını, delillere göre iddianame hazırlandığını iddia etti. Ankesörlü telefonla aranmadığını ifade eden Altınşık, bu yöntemle kimseyle görüşmediğini öne sürdü.