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Kumpas soruşturmaları savcısına FETÖ üyeliğinden hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

İstanbul özel yetkili savcısı iken FETÖ'nün kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan "Devrimci Karargah" iddianamesini hazırlayan ve "Tahşiye" soruşturmasını yürüten eski Yargıtay üyesi Kadir Altınışık'a, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İstanbul özel yetkili savcısı olduğu dönemde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan "Devrimci Karargah" iddianamesini hazırlayan ve "Tahşiye" soruşturmasını yürüten eski Yargıtay üyesi Kadir Altınışık'ı, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık Altınışık ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Altınışık, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Yargıtay üyeliğine örgüt kontenjanından seçilmediğini savunan Altınşık, FETÖ ile irtibatının bulunmadığını savundu. Örgüt mensuplarıyla da bağlantısı olmadığını söyleyen Altınışık, kimseden emir ve talimat almadığını ileri sürdü.

Altınışık, "Devrimci Karargah" soruşturmasında usulsüzlük olmadığını, delillere göre iddianame hazırlandığını iddia etti. Ankesörlü telefonla aranmadığını ifade eden Altınşık, bu yöntemle kimseyle görüşmediğini öne sürdü.

- Karar

Savunmaların tamamlanması üzerine duruşmaya ara verildi. Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Kararda, sanık Kadir Altınışık'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 10 yıla indirildi.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazdan düşülmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

- Hanefi Avcı'yı sorgulamış, Avcı susma hakkını kullanmıştı

Kadir Altınışık, İstanbul özel yetkili savcısı iken FETÖ'nün kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan Devrimci Karargah soruşturmasını yürütmüş ve iddianame hazırlamıştı.

Devrimci Karargah Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında 2010'da gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde o dönem cumhuriyet savcısı olan Kadir Altınışık karşısında susma hakkını kullanmış, sevk edildiği mahkemece aynı gün tutuklanmıştı.

Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 27 sanık, çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, FETÖ'nün kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan dosyada daha sonra yapılan yargılamalarda beraat kararı verilmişti.

Altınışık, 2010'da İstanbul'da, ''Tahşiyeciler'' olarak bilinen gruba yönelik düzenlenen operasyonu da yürütmüş, ardından Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

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