Kumpasçı 5 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı

Zirve Yayınevi katliamı ile ilgili olarak yetkisiz olmalarına rağmen İstanbul’da soruşturma başlatıp aralarında Hurşit Tolon’un da bulunduğu 13 kişi hakkında yasa dışı dinleme, arama ve gözaltı kararı veren FETÖ’cü 5 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede firari eski savcı Zekeriya Öz’ün de aralarında olduğu şüphelilerin 42 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Malatya’da 2007 yılında meydana gelen 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi katliamı ile ilgili yetkisiz olmalarına rağmen İstanbul’da soruşturma başlatan ve aralarında Hurşit Tolon’un da olduğu 13 kişi hakkında yasa dışı işlemler yaptığı ileri sürülen 5 eski hakim ve savcı hakkında 29 sayfalık iddianame hazırlandı.

“Eski savcı Zekeriya Öz soruşturmanın gizliliğini ihlal etti”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerinden firari eski savcı Zekeriya Öz’ün soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği, ihlal edenler hakkında herhangi bir işlem yapmayarak masumiyet karinesini göz ardı ettiği, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen gizli tanığın dosyadaki ifade tutanaklarını ve şikayetçilerin ses kayıtlarını Bugün gazetesinin Ankara temsilciliğine servis ederek soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği anlatıldı. İddianamenin devamında Öz’ün gizli tanığın kimlik bilgilerini deşifre ederek can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve ’Bi Ermeni Var’ isimli kitapta gizli tanığın beyanlarına yer vererek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden Adem Yavuz Arslan ile bu ifadeyi veren İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü görevlileri hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeleri nedeniyle herhangi bir işlem yapmadığı belirtildi.