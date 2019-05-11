Bu yıl 9. kez perakende dünyasını bir araya getiren konferansın teması “Yeni Perakende DNA’sı” oldu. KÜMPEM Forum Perakende Konferansı’nda dünyaca ünlü üniversitelerin “gelecek” konusunda uzmanlaşmış akademisyenleri ve sektörün etkili isimleri, katılımcılarla buluştu.

İSTANBUL (AA) - Perakende sektörüne yön veren ve dünyaca ünlü üniversitelerin “gelecek” konusunda uzmanlaşmış akademisyenleri, Koç Üniversitesi ve Migros iş birliğiyle bu yıl 9. kez düzenlenen KÜMPEM Forum Perakende Konferansı’nda bir araya geldi.

Aytaç, şunları kaydetti:

“Satış odaklı yaklaşım artık yerini müşteriler için fiziksel, duygusal ve sosyal değer yaratan hizmet anlayışına bıraktı. Topluma karşı sorumluluk taşıyan her işin sonu başarıdır. Bu vizyonda yapılan projelerin ve kampanyaların iş sonuçlarının geri dönüşü de doğal olarak çok hızlı olur. Migros olarak Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projemizi de bu bakış açısıyla hayata geçirdik. Fiziksel ve dijital kanalları entegre kullandığımız projemizin içeriği interaktif olarak müşterilerimizin davranışları ile şekilleniyor böylece ilgi daima canlı kalıyor. Bu sayede sadece 9 ayda 1,3 milyon kişiye ulaştık. Bilinçli müşterilerimizle sürdürülebilirlik Migros’un rekabette avantajı oldu.”

- “Hibrit müşteri için dijital ve fiziksel kanallar birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı”

Migros Ticaret AŞ Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın ise "Perakendecilikte Online2Offline Entegrasyonu” başlıklı konuşmasında şunları aktardı:

“Hem dünyada hem de ülkemizde, dijital ve mobil platformların kullanımında yaşanan artışla doğru orantılı olarak online perakende uygulamaları hızla büyüyor. Müşterilerimize baktığımızda yalnızca mağazalardan alışveriş yapan ya da yalnızca online alışveriş yapan olarak ayrılmadıklarını görüyoruz. Bu noktada hibrit müşteri için dijital ve fiziksel kanallar birbirinin rakibi olarak değil, tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Migros olarak, Avrupa’nın ilk online market platformu Sanal Market’in yanı sıra Macrooline ve tazedirekt olmak üzere toplamda 3 markamızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda iki noktada hizmet verdiğimiz Migros Hemen’i ise çok yakında daha yaygın bir şekilde müşterilerimizle buluşturacağız. Migros Hemen ile 2 bine yakın ürünü 30 dakikanın altına tüketicilerimize ulaştırıyoruz.”