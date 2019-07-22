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Kumru, caminin içinde avizeye yuva yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 10:48 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de caminin açık penceresinden içeriye giren kumru kuşu, avizeye yuva yaptı.

Kumru, caminin içinde avizeye yuva yaptı

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de caminin açık penceresinden içeriye giren kumru kuşu, avizeye yuva yaptı.
Yeni Mahalle'de bulunan Alibey Camii'nin açık penceresinden giren kumru, caminin en büyük avizesinin üzerine yuva yaptı. Cami cemaatinin ilgisini çeken kumru, avizede kurduğu yuvada 18 günlük yumurtlama dönemi için kuluçkaya yattı. Cami cemaatinden Yılmaz Alan, "Namaza gelip, giderken camimizin şamdanlarına kumru kuşunun yuva yaptığını gördük. Burada cemaatimiz gelip giderken ses yapıyor, herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Yuvasında rahatça duruyor" dedi. Ahmet Pınarbaşı ise, "Alibey Camii'nde namaz kılarken kumrunun yuva yaptığını gördük. Avizenin üstünde ilk defa görüyorum. Ben sesin dışarıdan geldiğini zannediyordum; ama avizenin üzerine yuva yapmış" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kumru, caminin içinde avizeye yuva yaptıKumru, caminin içinde avizeye yuva yaptıKumru, caminin içinde avizeye yuva yaptıKumru, caminin içinde avizeye yuva yaptı

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