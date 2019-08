Kumrular, 7 yıldır balkonuna yuva yapıyor

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, ​ilkokul müdürü Ömer Faruk Aybek (63), 7 yıldır kumruların yuva yapması nedeniyle evinin balkonunu kullanamıyor. Durumdan rahatsız olmadığını dile getiren Aybek, kumruların kendisine ve ailesine alıştığını söyledi.

İl merkezindeki Alitepe Topçubağı İlkokulu müdürü olan evli ve 2 çocuk babası Ömer Faruk Aybek, 9 yıl önce Semerkant Mahallesi Süreyya Hoca Efendi Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katındaki daireyi satın aldı. 2 yılın ardından Aybek'in evinin balkonuna ve penceresinin önüne 2 çift kumru gelip yuva yaptı. Kumruların yumurtalarından yeni yavrular çıktı. Ardından her yıl aynı dönemlerde kumrular balkonda yuva yapıp yavru çıkarmaya devam etti. Aybek ise bu dönemlerde kumruların rahatsız olmaması için balkonunu kullanmamaya başladı.

'ÖNCE BİZDEN KAÇTI SONRA ALIŞTI'

Evi satın aldıktan sonra kumruların balkon ve pencere camı önüne yuva yaptığını söyleyen Ömer Faruk Aybek, "Eve taşındıktan sonra 2'nci yıldan itibaren hem balkonumuza hem de camımızın önüne ne hikmetse bu kumrular gelip yuva yapıyor. Biz de burada boş saksıyı onlar için bulunduruyoruz. Balkon camlarını açmıştık, birisi onların üzerine yuva yaptı Aşağı yukarı 20 gündür balkon camlarını kapatmıyoruz. Camımızın önüne gelen kumru tek geldi. Buraya yumurtladı ve 14 gün boyunca hiçbir yere ayrılmadı. Yumurtaların üzerinde kuluçkaya yattı. Civcivlerini çıkardı. Biz yem ve su verdik. İlk günler bizden kaçtı. Sonra bize alıştı ve güvendi. Yavruları da çok hızlı büyüyor 15 gün sonra uçuyorlar. Artık birbirlerine mi söylüyorlar bilmiyorum ama her sene gelip buraya yuvalarını yapıyorlar" dedi.

'HER YIL GELİYORLAR'

Balkonu kullanmalarının sınırlı olduğunu ifade eden Aybek, "Burada kumrular yumurtladı, kuluçkaya yattılar. Kuluçka süresince biz buraya çok az çıktık. Misafirlerimiz olduğu zaman balkona almadık, içeride ağırladık onları. Biz de eşim ile birlikte çok sessizce oturup içeriye geçtik. Çünkü yuvalarının yeri de çok sıkıntılı bir yer. Balkon camlarını açmıştık. Almus'a gezmeye gittiğimizde geldiğimizde yuva yaptıklarını gördük. Oysa ki 7 yıldır balkonda ki saksıya yapıyorlardı yuvalarını bu defa farklı gördüler, oraya yaptılar. Her yıl tekrar geliyorlar. Gelenler hangileri bilmiyoruz. Anne ve babaları mı geliyor, yoksa yeni çıkan yavruları mı geliyor. Burayı biliyorlar geliyorlar. Biz de rahatsız olmuyoruz. Balkonumuzu en az 1 ay onlara tahsis ediyoruz" diye konuştu.