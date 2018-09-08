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Kumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki trafik ışıklarının tepesine yuva yapan kumruyu aşırı sıcaklardan korumak için direğin üstüne şemsiye monte eden hayvanseverin Erol Yörük (34), olduğu belirlendi.  Atatürk Caddesi'ndeki refüjde bulunan trafik ışığı direğine bir kumru yuva yaptı.

Kumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki trafik ışıklarının tepesine yuva yapan kumruyu aşırı sıcaklardan korumak için direğin üstüne şemsiye monte eden hayvanseverin Erol Yörük (34), olduğu belirlendi.
Atatürk Caddesi'ndeki refüjde bulunan trafik ışığı direğine bir kumru yuva yaptı. Kumrunun sıcaktan etkilenmemesi için bir hayvansever direğe şemsiye monte etti. Trafik ışıklarının bulunduğu direğin tepesindeki şemsiye, ilgi çekti. Bu davranış takdir toplarken, kimin yaptığı ise kentte merak konusu oldu. Şemsiye monte eden hayvanseverin, Erol Yörük olduğu ortaya çıktı.
Ödemiş'in kırsal Demirdere Mahallesi'nde yaşadığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için ilçe merkezine geldiğini söyleyen Yörük, "Ödemiş girişinde bulunan yeni garaj önünde otobüsten indim. Karşı parka doğru gittim. Kar helvası almıştım. Kar helvası yerken; başımı çevirdiğimde yol ortasında orta refüjde bulunan trafik ışığının üzerinde kumru yuvası ile sıcak ve güneşte kalmış bir kumruyu gördüm. Kumrunun sıcakta kalmasına gönlüm razı olmadı. Hemen kar helvasını bir yere bırakarak bir işyerinden hem şemsiye, hem de oraya monte etmek amacıyla bantla uzun sopa temin ederek, monte ettim. Daha sonra da kar helvasını bıraktığım yere gelerek yemeye devam ettim" dedi.
Kumruyla yakından ilgilenen Veteriner Hekim Hakan Erdoğan ise hayvanseveri bulmak için sosyal medyayı kullandığını, hatta gazetelere ilan vermeyi dahi düşündüğünü aktararak, "Kendisi bana ulaştı. Kendisini duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktıKumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktıKumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktıKumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktı

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