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"Kumsala çıkan deniz kaplumbağalarını ürkütmeyin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de, kumsala çıkan kaplumbağalar ilk yumurtalarını bırakmaya başladı - MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Mahmut Ergene: - "Kaplumbağalar denizlerde yaşayan hayvanlar ve sadece yumurtalarını bırakmak için kumsala çıkıyorlar. Onun için bu hayvanları ürkütmemek, yanlarına çok yaklaşmamak lazım. Genelde insanlar deniz kaplumbağası görünce merak edip yanına gidiyor. Yanlarına yaklaşınca hayvan yuva yapmayı bırakıyor"

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de kumsala çıkan kaplumbağalar ilk yumurtalarını bırakmaya başlarken, yetkililer de insanlara bölgeye yaklaşmamaları ve hayvanları ürkütmemeleri uyarısı yaptı.

Mersin'de sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte anaç kaplumbağalar, yuva yapmak ve yumurtalarını bırakmak için kumsallara dönmeye başladı.

Yılda sadece bir kez yumurtlamak için karaya çıkan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları, Mersin'de bu yıl ilk yuvayı merkez Mezitli ilçesinde bulunan Davultepe kumsalına yaptı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri de yuvayı tespit ettikten sonra vatandaşları uyarmak için bölgeye tabelalar astı.

- "Uzaktan sessizce ve ışık kullanmadan izlemek lazım"

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Mahmut Ergene, deniz kaplumbağalarının Türkiye ve Mersin için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de 21 üreme kumsalı bulunduğunu aktaran Ergene, bu kumsallardan Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe ve Kazanlı olmak üzere 5'inin Mersin'de olduğunu kaydetti.

Deniz kaplumbağalarının mayısın ortaları itibarıyla kumsallara yumurta bırakmaya başladıklarını vurgulayan Ergene, şöyle devam etti:

"Temmuz ayı ortasında yavrular çıkmaya başlayacak. Vatandaşlarımıza yönelik en önemli söyleyeceğimiz şey çevre temizliği. Özellikle plastik atıklar son yıllarda çok büyük sıkıntı veriyor. Kumsalda yavruların denize ulaşmasına engel olurken, denizde de plastik atıkları kaplumbağalar deniz anası sanıp yutabiliyor. Bu nedenle sindirim sistemleri tıkanıp ölmelerine neden oluyor. Onun için çevre temizliği çok önemli. Ayrıca ışık kirliliği de çok önemli. Yavrular yuvalardan çıktığı zaman denizin ışıltısına göre yönelir. Eğer arka planda daha yüksek bir ışık kaynağı daha varsa arka tarafa yöneliyorlar. Böylece denize ulaşamıyorlar."

Ergene, insanlara şu uyarılarda bulundu:

"Kaplumbağalar denizlerde yaşayan hayvanlar ve sadece yumurtalarını bırakmak için kumsala çıkıyorlar. Onun için bu hayvanları ürkütmemek, yanlarına çok yaklaşmamak lazım. Genelde insanlar deniz kaplumbağası görünce merak edip yanına gidiyorlar. Yanlarına yaklaşınca hayvan yuva yapmayı bırakıyor. Uzaktan sessizce ve ışık kullanmadan izlemek lazım. Özellikle yazlık bölgelerde çok fazla fotoğraf çekiliyor. Hayvan böyle durumda da dönüyor. Kumsalda kaplumbağa görürseniz yanına yaklaşmak yerine uzaktan sevgiyle yuvasını yapıp dönemesini izleyin."

Tüm kumsalları düzenli olarak kontrol ettiklerini vurgulayan Ergene, yuvaların tespitini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

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