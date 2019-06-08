HABER

Kumsaz’da çadır operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile Kumsaz bölgesinde sahil ve yeşil alanlara kurulan çadırları kaldırdı.Mudanya ve Gemlik’te deniz kıyısında genellikle yabancı uyruklu ailelerce kurulan çadırlar bölge halkının yoğun şikâyeti sebep oluyor.

Kumsaz’da çadır operasyonu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile Kumsaz bölgesinde sahil ve yeşil alanlara kurulan çadırları kaldırdı.
Mudanya ve Gemlik’te deniz kıyısında genellikle yabancı uyruklu ailelerce kurulan çadırlar bölge halkının yoğun şikâyeti sebep oluyor. Kamp alanları dışında çadır kurulmasının yasak olduğu bölgelerde konaklayan yabancı aileler burada vatandaşların sahili kullanmasına engel olurke,n çevre kirliliğine de sebebiyet veriyor.
Konuyla ilgili günlerdir devam eden şikâyetleri değerlendiren Gemlik Belediyesi ekipleri, emniyet güçlerinin desteği ile çadır kuran kimselere ihtarda bulunarak bölgede uyulması gereken kuralları anlattı ve çadırların kaldırılmasını talep etti. Kimi çadırcıların zabıta ve polis karşısındaki rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Sahil bölgesinde kurulması yasak olan çadırlar bir süre sonra sahipleri ile bir süre sonra ekiplerce toplandı.
Gençali Muhtarı Mürüvvet Günay yaptığı açıklamada kurumların ortak koordinasyonu ile Kumsaz sahilinin bir nebze olsun nefes aldığını ifade ederken, ekiplere de teşekkür etti.
İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce de çalışmaları yerinde takip ederken, vatandaşlardan çok sayıda şikayet alındığını ve Polis ve Jandarma ekiplerinin bölgede kontrollerini arttırarak devam edeceklerini belirttiler.
Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, her vatandaşın sahilleri âdil şekilde kullanmaya hakkı olduğunu söyleyerek, “Kimsenin bir başka kimseyi rahatsız etme ve sahillerin kullanımından mahrum bırakma hakkı yoktur. Çadır kurulacak kamp alanları ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Müdahale ettiğimiz alanlar kamp alanı değildir, bu sebeple çadır kurulamaz. Çadır ve çevre kirliliğinden dolayı aldığımız şikâyetlerden müdahale ihtiyacı doğmuştur. Biz Gemlik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın faydalanacağı temiz alanları sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Kumsaz’da çadır operasyonu

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Beykoz'da restoranları yanan iki kardeş arasında kavgaBeykoz'da restoranları yanan iki kardeş arasında kavga
Bayram tatili bitti, dönüş çilesi başladıBayram tatili bitti, dönüş çilesi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Aquapark’taki konserine erkekler akın etti

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dönüş çilesi başladı! İşte trafik durumu

Dönüş çilesi başladı! İşte trafik durumu

Niğde'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Niğde'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Trabzon'da otomobil TIR'ın altında kaldı: 3 yaralı

Trabzon'da dehşete düşüren kaza!

İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Ortak tatbikat! 5 bin asker katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.