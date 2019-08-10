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Kumuk Türkleri’nin ünlü yazarı Ankara’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kumuk Türkleri’nin ünlü şair ve yazarlarından biri olan Badrutdin Magovedov’un anısına Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından anma programı hazırlandı.TÜRKSOY tarafından düzenlenen anma programında Kumuk Türkleri’nin ünlü şair ve yazarı Badrutdin Magovedov’un “ Kopan Üzengi “ isimli kitabının Türkçe çevirisi de tanıtıldı.Ülkemizde pek tanınmayan Kumuk Türkleri’nin tanıtılması da hedeflenen programda, Badrutdin Magovedov’un hayatı ve eserleri anlatıldı.Ayrıca konferansta Badruttin Magovedov ile ilgili bir belgesel de gösterildi.Programa yoğun ilgi vardıBadrutdin Magovedov anısına düzenlenen konferansa yoğun ilgi vardı.

Kumuk Türkleri’nin ünlü yazarı Ankara’da anıldı

Kumuk Türkleri’nin ünlü şair ve yazarlarından biri olan Badrutdin Magovedov’un anısına Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından anma programı hazırlandı.
TÜRKSOY tarafından düzenlenen anma programında Kumuk Türkleri’nin ünlü şair ve yazarı Badrutdin Magovedov’un “ Kopan Üzengi “ isimli kitabının Türkçe çevirisi de tanıtıldı.Ülkemizde pek tanınmayan Kumuk Türkleri’nin tanıtılması da hedeflenen programda, Badrutdin Magovedov’un hayatı ve eserleri anlatıldı.Ayrıca konferansta Badruttin Magovedov ile ilgili bir belgesel de gösterildi.
Programa yoğun ilgi vardı
Badrutdin Magovedov anısına düzenlenen konferansa yoğun ilgi vardı. Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Çetin Pekacar, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Eğitim Geliştirme Enstitüsü’nden şair Dr. Miyasat Müslimova, "Tançolpan" Dergisi Baş Editörü şair Supiyanat Mamayeva, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. M. Ali Beyhan, Ankara’da yerleşik diplomatik misyon temsilcileri, sanat ve edebiyat camiasından şair ve yazarlar ile çok sayıda davetli katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof.Dr. Düsein Kaseinov, Badrutdin Magovedov’un Türk Dünyası’nın ortak edebiyat ve ilmine çok büyük katkıları olmasına rağmen gerek Türk Dünyası’nda gerekse Türkiye’de az tanındığını, bunun en önemli nedeninin kültür, sanat ve edebiyat alanında özellikle Türk Dünyasının değerlerine yeterince ilgi gösterilmemesi olduğunu ifade etti.
"Kopan Üzengi" kitabı hakkında da bilgi veren ve bu kıymetli eserin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydeden Kaseinov, "Kitap, Badrutdin’in dilinden Macar kökenli büyük türkolog İştvan Mandoki Kongur’u anlatıyor. Bu kitapta yakın arkadaşı olan Badrutdin, onunla ilgili bütün hatıraları ve bildiklerini nakletmiştir. İştvan’ın nasıl bir Türk Dünyası sevdalısı olduğunu, hayatını Türk Dünyası’nın birliğine adadığını bütün teferruatı ile ifade ediyordu. Gerçekten de bu kitap gelecek Türkolog ve Türk Dünyası sevdalıları için, İştvan’ı yakından tanımak için önemli bir kaynak niteliğindedir" diye konuştu.
Badrutdin Magomedov’un kızı proğramda gözyaşlarına hakim olamadı
Etkinlikte konuşan Badrutdin Magomedov’un kızı Aida Magomedova, kitabın Türkçe yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, eseri Kumuk Türkçesinden çeviren Prof. Dr. Pekacar’a minnettar olduğunu söyledi. Babasının, Türk Dünyası için önemli olarak gördüğü bu kitabın yayınlanmasını çok istediğini ancak ömrünün vefa etmediğini dile getiren Aida Magomedova, şairin bir şiirini okurken gözyaşlarına hâkim olamadı.

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