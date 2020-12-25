Sivas’ta ırmak içerisinde kundağa benzetilen poşet ekipleri alarma geçirdi, bebek sanılan poşetten yün yastık çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Eğriköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Eğri köprü altından geçen Kızılırmak’ta kundağa benzetilen poşeti gören vatandaşlar içinde bebek olabileceği düşüncesiyle durumu polis, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ırmağa girerek poşette inceleme yaptı. Yapılan incelemede poşet içerisinden yün yastık çıktı. Poşetin içinden yün yastığın çıkmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

