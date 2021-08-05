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  4. Kundakçı sanıp linç etmeye çalıştılar! Gerçek çok başka çıktı

Kundakçı sanıp linç etmeye çalıştılar! Gerçek çok başka çıktı

05.08.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman yangınları ülke genelinde yaklaşık 10 gündür devam ederken sinirler de iyice gerildi. Aydın'da ormanları korumak için nöbet tutan bir grup, dün gece orman yoluna giren yabancı plakalı bir otomobil içindeki iki kişiyi kundakçı sandı. Öfkeli grup otomobildekileri linç etmeye çalışırken, gerçek Aydın Valiliği'nin yapmış olduğu açıklamayla ortaya çıktı.

Aydın'daki olay, dün gece Efeler ilçesine bağlı kırsal Emirdoğan Mahallesi’nde yaşandı. Antalya, Muğla ve Aydın’da ormanların yakılması üzerine orman köylerinde yaşayan halk, kendi yöntemlerince nöbet sistemi oluşturup belli noktalarda nöbet tutmaya başladı. Dün gece yabancı plakalı kırmızı renkli bir otomobilin köye girmesi üzerine durumdan şüphelenen köylüler aracı uzaktan takibe aldı.

Hiç kimsenin tanımadığı aracın orman yoluna girmesi üzerine köyün gençleri yabancı şahısları taşıyan otomobilin önünü keserek saldırdı. Araç ve araçtaki şahıslar bir anda onlarca kişinin saldırısına uğrarken, bölgeye jandarmanın gelmesi ile köylüler sakinleştirilebildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Orman kundakçısı sanılarak linç girişiminde bulunulan iki kişi jandarma tarafından hastaneye kaldırıldı.

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AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda araç içerisindeki kişilerin darp edilmesi ile ilgili valilikten yazılı açıklamada bulunuldu.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “04 Ağustos 2021 günü saat 23:40’da Aydın-Efeler-Emirdoğan Mahallesi’nde ikamet eden mahalle sakinleri tarafından mahalle dışından gelen bir araç durdurulmuş, ormanı yakmak maksadıyla bölgeye geldikleri değerlendirilerek vatandaşlarla araçtakiler arasında arbede yaşanmıştır. Yapılan incelemede, şahısların; orman yangını ile herhangi bir ilgisinin olmadığı ve arkadaşlarından birisinin kız arkadaşı ile buluşacağından dolayı mahalleye geldikleri tespit edilmiş olup konu hakkında gerekli tahkikatlar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Termik santral ve orman yangınlarında son durum (Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Hatay, Isparta, Muğla yangınlarında son durum)Termik santral ve orman yangınlarında son durum (Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Hatay, Isparta, Muğla yangınlarında son durum)

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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