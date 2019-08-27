Mynet Trend

Kundaklanan evinde dört kızını kaybetti, 20 ay sonra öldü

BBC BBC
27.08.2019 15:30 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Manchester kentinde evlerinin kundaklanması sonucu çıkan yangında dört çocuğunu kaybeden ve yaşananları beş ay komada kaldıktan sonra öğrenen Michelle Pearson'ın hastanede öldüğü açıklandı.

Kundaklanan evinde dört kızını kaybetti, 20 ay sonra öldü

Pearson, benzinciden alınan 1.5 sterlinlik (yaklaşık 11 TL) bir litre benzinle çıkarıldığı belirlenen yangında yaşları 14 ile üç arasında değişen dört kızını kaybetmişti.

Yangında ağır yaralanan 38 yaşındaki Pearson'ın diğer iki çocuğu ise kurtulmuştu.

Mahkeme kayıtlarına göre, olay 11 Aralık 2017'de meydana geldi.

O GÜN NELER YAŞANDI?

Pearson'ın 17 yaşındaki büyük oğluyla "önemsiz bir konu" yüzünden kavga ettiği belirtilen Zak Bolland ve David Worrall adlı saldırganlar, sabah 05.00'te iki katlı evin mutfak camını kırarak içeri iki molotof kokteyli attı.

Şişelerden biri çocukların uyuduğu kata çıkan merdivenleri tutuşturdu.

İki dakika kadar bir süre içinde alevler tüm evi sardı. İki çocuk kaçmayı başarırken diğerleri hayatını kaybetti.

Alevleri gördükten sonra 999'u arayan ancak dumandan fenalaştığı için görüşmeyi tamamlayamayan annenin ise vücudunun yüzde 75'inde ağır yanıklar oluştu.

Çocuklarını kaybettiğini Nisan'da komadan çıktıktan sonra öğrenen Pearson o tarihten beri hastanede tedavi görüyordu.

Annesi, Pearson'ın ölümünü Facebook'ta "Kızım 20 aylık mücadelesinden sonra kanatlanıp bebeklerine kavuştu" cümlesiyle duyurdu.

Mayıs 2018'de sonuçlanan davada 23 yaşındaki Zak Boland ve 26 yaşındaki David Worrall ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Bolland'ın olay sırasında uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduğu belirlendi.

Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı
Dilinizi çıkarın, neyiniz var neyiniz yok anlayın!Dilinizi çıkarın, neyiniz var neyiniz yok anlayın!
100 yıl sonra gerçekleşen ilk firar kısa sürdü!100 yıl sonra gerçekleşen ilk firar kısa sürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kundaklama ev DÖRT KIZ anne yangın

En Çok Okunan Trend Haberler

Sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı

Sıfır araç aldı! Hayatının şokunu yaşadı

Kulağından çıkanları gören doktor şaştı kaldı

Kulağından çıkanları gören doktor şaştı kaldı

'İnsanlık ölmüş' dedirten olay... Sadece izlediler

'İnsanlık ölmüş' dedirten olay... Sadece izlediler

Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İyimserler neden daha uzun yaşıyor?

İyimserler neden daha uzun yaşıyor?

Dilinizi çıkarın, neyiniz var neyiniz yok anlayın!

Dilinizi çıkarın, neyiniz var neyiniz yok anlayın!

100 yıl sonra gerçekleşen ilk firar kısa sürdü!

100 yıl sonra gerçekleşen ilk firar kısa sürdü!

Yemek yiyerek bir milyon dolar kazanan YouTuber: Blove

Yemek yiyerek bir milyon dolar kazanan YouTuber: Blove

O tartışma yeniden alevlendi: Plüton gezegen mi?

O tartışma yeniden alevlendi: Plüton gezegen mi?

Onlarda aynı fikirde! Eğer böyle bir eş seçerseniz...

Onlarda aynı fikirde! Eğer böyle bir eş seçerseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.