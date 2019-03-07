HABER

Kundaklanan otomobil, kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kundaklanan park halindeki otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kundaklanan park halindeki otomobil, kullanılmaz hale geldi. Polis kimliğini tespit ettiği kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kemer ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Kervansaray Sitesi'nin önünde park halindeki Orhan Özel'e ait 07 K 5960 plakalı otomobilde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, aracın H.Y. tarafından kundaklandığını belirledi. Orhan Özel ile aralarında alacak- verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu öne sürülen H.Y.'nin sokakta yaşadığı, herhangi bir ikametinin olmadığı kaydedildi.

Polis H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
FETÖ’den gözaltına alınan hemşire adliyedeFETÖ’den gözaltına alınan hemşire adliyede
İzmir’de kaçak silah üretilen fabrikaya baskın: 46 gözaltıİzmir’de kaçak silah üretilen fabrikaya baskın: 46 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.