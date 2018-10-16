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Künefenin tanıtımı için dernek kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:42 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay’ın tescilli tatlısı  künefenin dünyada tanıtılması için Künefeciler Derneği (KÜNDER) kuruldu.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay’ın tescilli tatlısı künefenin dünyada tanıtılması için Künefeciler Derneği (KÜNDER) kuruldu.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen toplantıda KÜNDER'in tanıtımı yapıldı. Amaçlarının Antakya'nın tescilli lezzetlerinden olan künefenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirten KÜNDER Başkanı Mustafa Görgen, künefeci esnafını bir araya getirerek, sorunlara ortak çözümler üretmeyi planladıklarını söyledi. KÜNDER ve üniversite işbirliğiyle eğitim sınıfı açmak istediklerini vurgulayan Görgen, "Bu sektörün daha profesyonel eğitilmesi ve gerçek Antakya künefesinin yapılabilmesi adına eğitim altyapısını oluşturacağız. Bu amaçlarla yola çıktık. Memleketimize hayırlı olsun" dedi.

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