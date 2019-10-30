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Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu TSK destekli Suriye Milli Ordusu tarafından yakalandı.TSK destekli Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde düzenlenen operasyonda 2 PKK/YPG mensubunun yakaladığını açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu TSK destekli Suriye Milli Ordusu tarafından yakalandı.
TSK destekli Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde düzenlenen operasyonda 2 PKK/YPG mensubunun yakaladığını açıkladı. Suriye Milli Ordusu yayınladığı görüntüde, "Yakalanan 2 terörist, bölücü terör örgütleriyle 7 ay çalıştıklarını, pişman olduklarını ve terör örgütleri ile çalışan diğer teröristleri Suriye Milli Ordusu birliklerine teslim olmaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

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