Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu yakalandı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu TSK destekli Suriye Milli Ordusu tarafından yakalandı.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde düzenlenen operasyonda 2 PKK/YPG mensubunun yakaladığını açıkladı. Suriye Milli Ordusu yayınladığı görüntüde, "Yakalanan 2 terörist, bölücü terör örgütleriyle 7 ay çalıştıklarını, pişman olduklarını ve terör örgütleri ile çalışan diğer teröristleri Suriye Milli Ordusu birliklerine teslim olmaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

