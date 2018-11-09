Kungfu ustasından akılalmaz şov

Çin'in Guizhou Eyaleti'nin Bijie kentinde kaydedilen bir videoda, Wang Hua adlı kungfu ustası adam, çıplak eliyle üst üste koyularak dizilmiş 50 adet kiremidi kırdı.
Çocukluğundan beri çeşitli dövüş sanatlarıyla uğraştığı belirtilen Wang, Daha önce 40 saniye olan kendi rekorunu 37 saniyeye çekti. Sosyal medyada yayılan bu görüntü de çok sayıda kişi tarafından ilgi gördü.
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