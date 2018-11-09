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Kungfu ustasından akılalmaz şov

İLGİNÇ HABERLER  | 09.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

Çin'de bir kungfu ustası yaptığı gösteride herkesi kendine hayran bıraktı. 37 saniyede 100 adet kiremidi çıplak eliyle kıran bu adam kendi rekorunu kırdı.

Çin'in Guizhou Eyaleti'nin Bijie kentinde kaydedilen bir videoda, Wang Hua adlı kungfu ustası adam, çıplak eliyle üst üste koyularak dizilmiş 50 adet kiremidi kırdı.

Çocukluğundan beri çeşitli dövüş sanatlarıyla uğraştığı belirtilen Wang, Daha önce 40 saniye olan kendi rekorunu 37 saniyeye çekti. Sosyal medyada yayılan bu görüntü de çok sayıda kişi tarafından ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kiremit kung fu

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