Küp şekerin içinden çıktı! 'İyi ki çayın içine atmamışım'

Üretimde kullanılan makinelere ait bir parça olduğunu düşündüğü demir bilyeyi şekeri çaya atmadan önce kırdığı için yutmaktan kurtulduğunu söyleyen Ertekin, olayı kahvaltı sırasında yaşadığını söyledi.
'İyi ki kırmadan çaya atmamışım'
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Ziya Ertekin'in, çayına atmak için kırdığı küp şekerden demir bilye çıktı.
Olayın şaşkınlığını yaşayan Ertekin, AA muhabire yaptığı açıklamada, kahvaltı yaparken çayına atmak istediği küp şekeri kırınca şekerin içinden demir bilye çıktığını belirtti.
Fabrikada, üretim tezgahında kopan bir aksamın şekerin içinde kalmış olabileceği değerlendirmesinde bulunan Ertekin, "İyi ki şekeri kırmadan çayıma atmamışım. Demir parçayı yanlışlıkla yutabilirdim." dedi. (AA)
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