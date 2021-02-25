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Küpe bozdurma bahanesiyle kuyumcuya girdiler, 80 bin lira değerinde 30’un üzerinde altın bilekliği çaldılar

25.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Antalya’da altın küpe bozdurma bahanesiyle kuyumcuya giren 3 şüpheli kadın, kendilerinden şüphelenip küpeyi satın almayan kuyumcu ile çalışanını lafa tutarak 80 bin lira değerinde 30’un üzerinde altın bilekliği çaldı.

Antalya’da altın küpe bozdurma bahanesiyle kuyumcuya giren 3 şüpheli kadın, kendilerinden şüphelenip küpeyi satın almayan kuyumcu ile çalışanını lafa tutarak 80 bin lira değerinde 30’un üzerinde altın bilekliği çaldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, altınların çalındığını fark eden işyeri çalışanı genç, “Ustam şüphelenip küpeyi almak istemedi ama ikisi önümüzü kapatıp oyalarken, bir diğeri camı açıp altınları almış” dedi.
Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesindeki bir kuyumcuda saat 11.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu R. D. ile çalışanı Emre Akal işyerinde kahvaltı yaptığı sırada, kimliği belirsiz 3 kadın altın küpe bozdurmaya geldi. Kadınların hareketlerinden şüphelenen işyeri sahibi, ‘para yok’ diyerek altınları satın almak istemedi. Kadınlardan ikisi işyeri sahibiyle konuşurken, iddiaya göre diğer kadın ise kuyumcunun sürgülü cam vitrinini açıp, 80 bin lira değerinde 30’u geçkin altın bilekliği alarak işyerinden çıktı. Olayın hemen 5 dakika sonrasında ise işyeri çalışanı Emre Akal, altınların yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine şok geçiren ikili, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettikleri eşkal doğrultusunda çalışma başlattı.

“Şundan verseydin de yeseydik”
Olay, işyeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 kadının işyerine geldiği, ikisinin altın bozdurmak için kuyumcu ve çalışanıyla sohbet ederken, diğer kadının vitrindeki cama yöneldiği görüldü. Kadınlardan şüphelenen kuyumcu R. D’nin de ‘para yok’ diyerek şüphelileri göndermeye çalıştığı, bir kadının ise o sırada kahvaltı yapan kuyumcuya, ‘şundan verseydin de yeseydik’ dediği görüntülere yansıdı.

“Ustam şüphelenmişti”
Olay anını anlatan kuyumcu çalışanı Emre Akal, “Ustamla kahvaltı yapıyorduk. İçeriye 3 tane kadın geldi. Ellerinde 21 ayar küpe vardı. Ustam şüphelendi, para olmadığını söyledik. Fiyatı düşük söyleyip küpeyi almak istemedik ama ikisi önümüzü kapatıp oyalarken, bir diğeri camı açıp altınları almış. 14 ayardı ve 30-40 tane vardı. 80 bin TL değerindeydi. Altınların olmadığını görünce hemen ustama söyledim. Arkalarından koştuk ama bulamadık” dedi.

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