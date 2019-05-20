Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

İlçenin Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece civarında iken yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak.

Daha önceki yıllarda ulusal bir gazete tarafından Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu, balık tutmak, kano sporu yapmak ve yüzmek için de ziyaretçilerine olanak sağlıyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küpkaya Kanyonu'nun yapısı ve konumu itibariyle müthiş bir görselliğe sahip olduğunu söyledi.

Ordu'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Küpkaya Kanyonu'nun geldiğini aktaran Türkcan, Ordu merkezden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bölgeye her yıl binlerce turistin geldiği bilgisini verdi.