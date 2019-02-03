"15 günlük tatilde çok ilgi gördük. Hafta içi ve hafta sonunda yakın illerden insanlar buraya kayak yapmaya ve eğlenmeye geldiler. Çok şükür kazasız ve belasız bir yarıyıl tatilini bitirdik. Bu akşam da çok güzel bir kar yağdı. Kar bizim için müjde oldu. Yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileler zaten eğlendi. Bunun en güzel yanlarından biri de hiçbir sakatlık olmadan tatili bitirdik."

Tatil sürecini eksiksiz atlattıklarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

Ulaşım kolaylığı nedeniyle her kesimin ilgi gösterdiği kayak merkezi, Iğdır, Muş ve Bitlis'ten de ziyaretçileri ağırladı.

Kayakseverlerden Halil İbrahim Gökçe ise 6 yıldır kayak yaptığını ve güzel havayı fırsat bilerek eğlendiğini anlattı.

Kayak merkezindeki yoğunluğa dikkati çeken Gökçe, "Ortam çok kalabalık. Memur kesim burayı daha çok tercih ediyor. Yaşlısı, genci her yaştan insan var. Sporun yaşı yoktur. Kayak yaparken zevk alıyorum." dedi.

Öğrencilerden Defne Karakoç da yarıyıl tatilinin tamamını merkezde kayak yaparak geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Annem ve babamla tatilde buraya geldik. Ben zaten takımımla da buraya antrenmana geliyordum. Tatil bitiyor ama hafta sonları da buraya gelebiliriz. Ben kayağı burada öğrendim. Bana göre çok eğlenceli bir spor. Bana huzur veriyor, rahatlatıyor."

