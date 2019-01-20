Küpkıran Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

Ağrı'da bulunan Küpkıran Kayak Merkezi'nde sömestir tatili nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kent merkezine 2 kilometre uzakta olan, 800 metrelik iki pisti bulunan kayak merkezi, yarıyıl tatilinin ilk günlerinde öğrenciler ile ailelerini ağırladı.

Hafta sonunu da fırsat bilen aileler, çocuklarıyla kayak merkezinin yolunu tuttu. Acemiler için ayrı bir pistin bulunduğu merkezde, ilk kez kayak yapan öğrenci ve vatandaşlara, gönüllü eğitmenler tarafından eğitim verildi.

Gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, kayakseverler soğuk havaya aldırmadan kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Çocuklarıyla merkeze tatile gelen Büşra Reçber, bol bol kayak yaptıklarını söyledi.

Kayağın çok keyifli olduğunu ve herkese bu sporu tavsiye ettiğini belirten Reçber, "Gelmek isteyenler gelsin görsün buraları. Havanın soğukluğunu fark ettik ama ona rağmen eğlencemizden geri kalmıyoruz, çocuklarımızla tatilimizi dolu dolu geçiriyoruz." dedi.

Tatilcilerden Mehtap Yılmaz da çocuklarıyla karın tadını çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ailece kayak yaptıklarını kaydeden Yılmaz, "Tatilimiz güzel geçiyor. Soğuk olmasına rağmen eğlenceli. Burada böyle bir etkinliğin olması güzel bence. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

