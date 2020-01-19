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  4. Küpkıran Kayak Merkezi’nde sömestir yoğunluğu

Küpkıran Kayak Merkezi’nde sömestir yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

Ağrı Küpkıran Kayak Merkezi, okulların ara tatile girmesiyle öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.Karın geç yağması nedeniyle sezonu geç açan Küpkıran Kayak Merkezi, kayakseverlerin yoğun ilgisini görüyor.

Ağrı Küpkıran Kayak Merkezi, okulların ara tatile girmesiyle öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.
Karın geç yağması nedeniyle sezonu geç açan Küpkıran Kayak Merkezi, kayakseverlerin yoğun ilgisini görüyor. Özellikle okulların ara tatile girmesiyle birlikte karnelerini alan öğrenciler kayak merkezine akın etti. Karın bu yıl geç yağmasından dolayı sezonu geç açtıklarını ifade eden işletme sahibi Ali Yılmaz, “Bu sene doğa felaketinden dolayı Türkiye’nin birçok kayak tesisinde kar yok. Dünya artık suni kar sistemine geçti. Artık teknoloji kullanıyorlar. Doğa bozulduğu için kar sorunu yaşanıyor. Sadece burada değil, Türkiye’nin her yerinde bu sorun yaşanıyor. Uludağ’da da şu an kar sorunu yaşanıyor” şeklinde konuştu.
Gece kayağının gündüz kayağından daha heyecanlı olduğunu söyleyen Yılmaz, ”Burada geceler uzun, biz gece kayağını da başlatacağız burada. İnsanlar gündüz çalışıyor. Geceler daha uzun olduğu için gece kayağını tercih edecekler. Kayak eğitiminde çocuklar için gece kayağı daha iyi olacak. Biz gece kayağını başlatırsak haftanın yedi günü kayak eğitimi verip belki de dünya sıralamasında daha iyi yerlerde olacağız” ifadelerini kullandı.

“İran’dan bile buraya kayağa geliyorlar”
Yarıyıl tatili ile beraber karnelerini alan öğrencilerin kayak merkezine ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, “Sömestir tatili başladı. Özellikle öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından buraya büyük bir ilgi var. Herkes kayağa gelmek istiyor. Karnesinin puanına göre eğlenmek istiyor. Karnesi kötü olanın da psikolojisini düzeltmek için buraya geliyorlar. Ağrı’da kayak sporu yapmak isteyen birçok insan var. İl ve ilçelerden, hatta İran’dan bile buraya kayağa geliyorlar” şeklinde konuştu.

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