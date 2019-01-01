Küpkıran'da kayak sezonu açıldı

Ağrı'da şehir manzarasıyla dikkati çeken Küpkıran Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezon açıldı.

Son iki yılda yeterince kar yağışının yaşanmadığı Ağrı'da sezonu geç açan Küpkıran Kayak Merkezi, bu yıl 40 gün gecikmeli de olsa sezonu açtı.

Son günlerde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasıyla bugün sezonu açan kayak merkezi, sabah saatlerinde yoğun taleple karşılaştı.

800 metre uzunluğunda iki pisti ve yanında acemiler için hazırlanan kızak pistiyle sezonu açan merkez, Ağrı başta olmak üzere bölge illerinden de kayakseverleri ağırlıyor.

İsteyenlerin eğitmenler eşliğinde kayak öğrenebildiği merkeze gelen ziyaretçiler, telesiyej ve snowboard imkanlarından da faydalanabiliyor.

-"Önümüzdeki günlerde daha fazla talep olacaktır"

Sezonu gecikmeli olsa da açtıkları için mutlu olan Küpkıran Kayak Merkezi yetkilisi Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın gecikme nedeniyle kendilerini korkuttuğunu ifade etti.

Önceki yıllara göre 40 gün gecikme ile sezonu açtıklarını anlatan Yılmaz, "Kar iyi yağdı. Şu an müşteri potansiyelimiz çok iyi. Arayan, soran çok oldu. Önümüzdeki günlerde daha fazla talep olacaktır. Dün gece pisti bastık. Devletimiz bu anlamda çok yardımcı oldu. Gerek personel, gerek malzeme olarak Ağrı'da kaymak isteyenler için her türlü imkana sahibiz." diye konuştu.