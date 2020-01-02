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  4. Küpkıran’da kayak sezonu açıldı

Küpkıran’da kayak sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Ağrı’da bulunan Küpkıran Kayak Merkezi bu sene kar yağışının az olması sebebiyle sezonu yeni yılla birlikte açtı.Kent merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Küpkıran Kayak Merkezi, Ağrı ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de kayak meraklılarının ilgisini çekerken, bu yıl kar yağışının az olmasından dolayı açılışı 25 gün geç yapıldı.Kayak merkezi işletmecisi Ali Yılmaz yaptığı konuşmada, kar yağışının az ve havanın sıcak olmasının bu sene sezonu geç açmalarına neden olduğunu söyledi.

Ağrı’da bulunan Küpkıran Kayak Merkezi bu sene kar yağışının az olması sebebiyle sezonu yeni yılla birlikte açtı.
Kent merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Küpkıran Kayak Merkezi, Ağrı ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de kayak meraklılarının ilgisini çekerken, bu yıl kar yağışının az olmasından dolayı açılışı 25 gün geç yapıldı.
Kayak merkezi işletmecisi Ali Yılmaz yaptığı konuşmada, kar yağışının az ve havanın sıcak olmasının bu sene sezonu geç açmalarına neden olduğunu söyledi. Kar yağışının az olmasını doğa felaketi olarak değerlendiren Yılmaz, "Biz bu sene sezona geç girdik. Bu bir doğa felaketi diyebiliriz" dedi.

“Bu yıl kar festivali yapılacak“
Kayak merkezinin alt yapı çalışmaları için Valilik tarafından hazırlanan bir proje olduğunu vurgulayan Yılmaz, bir sonraki sezona hazırlanan projeyle birlikte daha erken başlayacaklarını dile getirdi. Yılmaz, “Bizim de bir SERKA projemiz var. Sayın Valimiz sağ olsun. Yaklaşık iki milyonluk bir proje oldu. Bunun içerisinde yürüyen bant, gece kayağı, suni kar, bunlar vardı. Fakat 4-5 aydır bu projeyi bekliyorduk. Daha yeni bir ihale aşamasına geldi. Önümüzdeki yıl biz daha erken tesisimizi açacağız. Yani suni kar, gece kayağını devreye koyacağız. Şimdi Ağrı’da gidilecek çok fazla eğer, yapılacak farklı aktiviteler yok. Biz eğer ki gece kayağını başlatırsak özellikle çocuklar haftanın yedi günü kayacak. Ağrı’ya gelen memur kesim ve bürokratik işlerde çalışan bireyler de akşam 16.00 gibi işten çıkıyorlar. Saat 16.00 gibi karanlık çökmeye başlıyor. Bu yüzden ben gece kayağının gündüzden daha çok yoğun olacağını düşünüyorum. Buna çok ilgi var şimdiden. Arayan soran da var. Bu sene tesisimizi yaklaşık 25 gün geç açtık. Kar çok az. Hava Akdeniz gibi görünüyor. Ne olacağı da belli değil. Önümüzde bir kar bekleniyor. Eğer yağarsa biz bakım pistimize kadar hazırız. Şu anda tesisimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Her şeyimizi yaptık. Yeni restoranlar ve kafeler yaptık. Hatta biz hep uskumru balık deyince Eminönü’ne gidiyorduk. Aynısını buraya taşıdık. İnşallah iyi geçecek. Arayan soran birçok insan var. İlgi gösteren çok vatandaş var. Arada bir de bu yıl kar festivali yapılacak. Bu festivale bakanlarımızın eşleri, sayın bakanlarımızla Cumhurbaşkanımızın da gelmesi söz konusu. Öyle bir şey de olduğu zaman Ağrı için de çok büyük bir reklam oluyor. Ağrı’nın geleceğiyle ilgili artık bir endişesi kalmıyor. Kış turizmi, yaz turizmi inşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

"Çok şükür 2020’ye karla girdik"
Kayak merkezinin yoğun ilgi olduğunu söyleyen işletmeci Ali Yılmaz, “2020 yılına karla, beyazla adil bir şekilde girdik. Her taraf bembeyaz. Arkadaşlarımız gördüğünüz gibi kayaklarla kayıyor. İlgi çok fazla. Sık sık arayıp soruyorlar. Biz bu sene yılbaşında yani 2020’de tesisi açamayız diye düşünmüştük. Hava ılık geçtiği için açamayız diye düşünmüştük ama çok şükür 2020’ye karla girdik. İnşallah daha iyi olacak" dedi.

“Ağrı kış memleketi ama kayak sporuyla bu durumu avantaja çevirebiliriz“
Yeni yılın ilk gününü arkadaşlarıyla kayak yaparak geçirmek için Küpkıran Kayak Merkezi’ne gelen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi Mustafa Çelik ise, “2020 yılına girmemizle birlikte kayak sezonunun açılması bizi çok mutlu etti. Hem kendi sporumuzu burada yansıtabiliyoruz hem de dışarıdan gelen öğrenciler olsun, memurlar olsun onları buraya çekmek için burası bence bir avantajdır. Ağrı’mızı kötü yansıtmak istemiyoruz. Ağrı kış memleketi ama kayak sporuyla bu durumu avantaja çevirebiliriz" diye konuştu.

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