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''Yabancı değil eniştemiz'' dedi, başına gelmeyen kalmadı: Seni dağa kaldıracağız

04.01.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de yaşayan Sakine Kenber, 2019 yılında 200 bin liraya anlaşarak eniştesinden Ümraniye’de topraktan ev satın aldı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan Sakine Kenber, iddiaya göre eniştesi Tacettin Aşkenaz tarafından "fiyatlar yükseldi biz vazgeçtik" denilerek dolandırıldı. Kenber ayrıca, bilinmeyen numaralardan arandığını, telefondaki kişinin 'seni dağa kaldıracağız, bizim elimiz kolumuz uzundur' şeklinde konuşarak tehditler savurduğunu söyledi.

''Yabancı değil eniştemiz'' dedi, başına gelmeyen kalmadı: Seni dağa kaldıracağız

İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan 50 yaşındaki Sakine Kenber ve eşi, 2019 yılında eniştesinden 200 bin liraya anlaşarak Ümraniye’de topraktan ev satın aldı. Enişte peşinat olarak baldızından 50 bin lira alınca her iki taraf, şahitler huzurunda ev sözleşmesi imzaladı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan Sakine Kenber, iddiaya göre arsa karşılığında tüm birikimleri olan altınlarını ve gelininin altınlarını satarak eniştesi olan Tacettin Aşkenaz’a verdi. Aşkenaz ise inşaatı tamamlanan daire için "fiyatlar yükseldi biz vazgeçtik" diyerek kadını mağdur etti. Hem hayalini kurduğu evden hem de parasından olan Sakine Kenber, hukuk mücadelesi başlattı.

''YABANCI DEĞİL ENİŞTEMİZ DEDİK''

Olay hakkında konuşan Sakine Kenber, “2019 yılında Tacettin Aşkenaz tarafından dolandırıldım. 2019’da topraktan 1+1 evimi satıyorum dedi. Geldi evime yemeğimi yedi, çayımı içti. Biz de yabancı değildir, eniştemizdir dedik. 200 bin liraya 1+1 ev için anlaştık. Neyim var neyim yok, 4 tane 45 gram bileziğim vardı 5 tane ata altınım vardı, bir metre zincirim vardı. İçinde yarım altın vardı. Gelinimin kelepçesi, 3 tane çeyrek altın vardı. 5 tane yüzüğümüz vardı.

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ELİNDE AVUCUNDA NE VARSA BOZDURDU

Küpelerim vardı. Hepsini bozdurdum. O zaman 2019 yılında ocağın 15’inde 50 bin TL değerinde oldu. O zaman altının tanesi bin liraydı. Bugün altın tanesi 5 bin 400 olmuş. O zamanın parasıyla bu zaman çok arada fark var. Şimdi beni mağdur etti, ne benim evimi verdi, ne benim paramı geri verdi. Üstelik de bizi tehdit ediyorlar. Ben Bingöl’deyken başka numaralarda beni arıyordu "biz seni dağa kaldıracağız, biz böyle yaparız, biz şöyle yaparız, biz mafyayız, bizim elimiz kolumuz uzundur" diyerek. Yurt dışından aradılar. Kim bilmiyorum. Özel numarada arıyorlar. Şimdi bizim can güvenliğimiz yok. Ben bundan haraç veya sadaka istemiyorum. Ben bundan bir şey istemiyorum. Benim tek ricam kendi hakkımı almak. Benim çoluğumun çocuğumun rızkıdır o. Yıllardır birikimimi yaptım. Benim tek suçum, günahım bir ev sahibi olmak istememdi. Ben ev sahibi olma hayalinle yanıp tutuştum.“ dedi.

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''EV SAHİBİ OLMAK HAYALİYLE BÜTÜN BİRİKİMİMDEN OLDUM''

Sakine Kenber, “Yetkililerden savcımdan, hakimden ricam, elinizi vicdanına koyun böyle karar verin. Ben de mağdurum, kiradayım, benim eşim engellidir. Yüzde 75 raporu vardır. Benim eşim kazıma kürek ile çalışan bir insandır. Ben eşimin hakkını istiyorum. Ev sahibi olmak hayaliyle bütün birikimimden oldum. Bin 400 liraya kirada oturuyorum. Bugün sene olmuş 2022 mahkememiz devam ediyor. Şu anda mağdur olan ben ve eşim, 2 aile bir evde oturuyoruz. Ben oğluma o evi aldım. 2019 yılında benim altınlarım 50 bin TL değerindeydi. Şu anda altınlarım 200 bin TL değerindedir. Benim mahkemem şu anda sürüyor. Beni mağdur etti. Başkalarını mağdur etmesinler" diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sultanbeyli
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