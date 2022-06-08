Kur'an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi büyük tepki toplamıştı! 'Örgün eğitim dışı' cezası verildi

Lise öğrencilerinin sınıfta Kur'an-ı Kerim'i havaya atıp röveşata çekmesinin yankıları sürüyor! Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yetkili birimler harekete geçti. Disiplin işlemi başlatılan öğrenciler örgün eğitimden men edildi. Olaya dahil olan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildiğini Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran duyurdu.

Miran, sendika binasında düzenlenen toplantıda Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim’e tekme atmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DUR DENİLMESİ GEREKEN NOKTAYA VARMIŞTIR"

Lisede 11. sınıf öğrencilerinin bir ders sınavından sonra boş kalan sınıfta arkadaşları arasında şakalaşırken bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i atıp diğerinin tekme vurmasının geçiştirilecek bir hadise olmadığının altını çizen Miran, “Son dönemde sık sık rastladığımız, dikkat çekmek, gündeme gelmek, sosyal medya hesaplarının daha fazla tıklanması amacıyla başvurulan yollar, paylaşılan görüntüler, bazısı ölümle biten çekimler, üzerinde daha fazla durulması, dur denilmesi gereken bir noktaya varmıştır. Sıklıkla yaşanan ve toplumun değerlerini zedeleyen, insanların hassasiyetlerine, sinir uçlarına dokunan yaklaşımların, açık edilen nahoş görüntülerin önüne geçilmesinin; sosyal medya mecralarıyla ilgili olarak ciddi bir şekilde adım atılmasının zamanı gelmiş hatta geçmiştir” dedi.

"BU VE BENZERİ İĞRENÇLİKLER İÇİN GEREKEN YAPILMALIDIR"

Miran, Serik’te meydana gelen olayın bilinçli, kötü niyetli hatta provokasyon olma ihtimali de bulunduğunu belirterek detaylı bir şekilde soruşturulmasını istedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul içinde meydana gelen bu hadisenin bir öğrenci tarafından kameraya alınması ise, cep telefonlarının okul ortamına ve sınıfa sokulmaması yönünde tedbir alınmadığını göstermektedir. İlgili öğrenciler ve sorumluluğu olan herkes hakkında gerekli işlemler bir an evvel yapılmalı; bu ve benzeri iğrençliklerin bir daha cereyan etmemesi için gereken ne varsa yapılmalıdır. Bu çirkin ve kabul edilemez davranış, göz ardı edilmemesi gereken olay bir kez daha göstermiştir ki eğitim sistemimizde yolunda gitmeyen, yanlış ve eksik olan bir şeyler var. İnanç değerlerimize, kitabımız Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapılıyorsa, bu toplumda yaşayıp kendi değerlerine yabancı bireyler yetişiyorsa, eğitimde amaçlananın ne olduğunun sorgulanması, yapılması gerekip de yapılmayanların üzerinde durulması, müfredatın bu bağlamda yeniden elden ve gözden geçirilmesi elzemdir.”

Miran, Kur’an’ı- Kerim’e tekme olayına karşılan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezasının verildiğini sözlerine ekledi.

(İHA)

