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Kur'an-ı Kerim secde ayetleri neler? Tilavec secdesi nasıl yapılır?

05.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Kur'an-ı Kerim secde ayetleri neler? Tilavec secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi özellikle ramazan ayında mukabele okunduğunda ya da hatim indirildiği zaman sıkça merak edilen bir konudur. Secde ayetleri okununca ya da dinlenince tilavet secdesi yapmak gerekir. Tek secdeden oluşan tilavet secdesi nasıl yapılır, Kur'an-ı Kerim secde ayetleri nelerdir? Tüm detayları sizler için derledik.

Kur'an-ı Kerim secde ayetlerinin okunması ya da dinlenmesi durumunda yapılması gereken secde, tilavet secdesi olarak adlandırılır. Secde ayetleri Arapça ya da meali fark etmeksizin tilavet secdesi gerektirir. Tek secde yapılarak tamamlanır ve en güzeli secde ayeti okunduktan hemen sonra bekletmeden yapılmasıdır. Peki, Kur'an-ı Kerim secde ayetleri neler ve tilavet secdesi nasıl yapılır? İşte tilavet secdesi ile ilgili merak edilen her şey...

Tilavet Ne Demek? Tilavet Secdesi Nedir?

Tilavet kelime anlamı olarak okumak, anlamını düşünmek, tabi olmak manalarına gelir. Tilavet secdesi ise Kuran'daki secde ayetleri okuma ya da dinleme durumunda yapılması gereken secdedir. Secde ayetleri okunduğu ya da dinlendiği takdirde secde yapılması vaciptir. Arapça okunmasıyla mealinin okunması arasında fark yoktur. Tilavet secdesi üç şekilde gerekir.

  • İmama uyulduğu durumlarda
  • Secde ayetleri okuma durumunda
  • Secde ayetlerinin dinlendiği durumlarda secdeyi yerine getirmek vacip düşer.
    Bunun için öncelikle secde ayetleri hangi cüzlerde bulunur bunu öğrenmek gerekir.

Tilavet Secdesi Hangi Cüzlerde Bulunur? İşte Kurandaki 14 Secde Ayeti

Peki, secde ayetleri hangi sayfalarda? Eğer bunlar bilinirse tilavet secdesi yerine getirilir ve kişi borçtan kurtulmuş olur. Secde ayetleri nelerdir bunları sıralayalım:

  • Araf suresi 206. Ayet, 9.cüz
  • Rad suresi15. Ayet 13. Cüz
  • Nahl suresi 49. Ayet 14. Cüz
  • İsra suresi 107. Ayet 15. Cüz
  • Meryem suresi 58. Ayet 16. Cüz
  • Hac suresi 18. Ayet 17. Cüz
  • Furkan suresi 60. Ayet 19. Cüz
  • Neml suresi 25. Ayet 19. Cüz
  • Secde suresi 15. Ayet 21. Cüz
  • Sad suresi 24. Ayet 23. Cüz
  • Fussilet suresi 37. Ayet 24. Cüz
  • Necm suresi 62. Ayet 27. Cüz
  • İnşikak suresi 21. Ayet 30. Cüz
  • Alak suresi 19. Ayet 30. Cüz

Tilavet Secdesi Ne Zaman Yapılır?

Kuranda secde ayetleri 14 yerde bulunur. Bu secde ayetlerini okuyan ya da dinleyen müslümanların secde yapması gerekir. Tilavet secdesi hemen yapılabilir, okuma bittikten sonra yapılabilir, ertesi gün yapılabilir, 1 ay sonra yapılabilir. Kuranı hatmettikten sonra 14 secdeyi bir arada yapmak da caizdir. Secde ayeti okunduğu zaman hemen secde yapılamıyorsa "İşittim, itaat ettim" diyerek sonrasında da tilavet secdesi yapılabilir. Ancak geciktirmemek gerekir. Ölüm durumunda üzerimizde borç kalmaması için en güzeli secdeyi hemen yapmaktır.

Tilavet secdesi yalnızca şu durumlarda yapılmaz:

  • Güneş doğduktan itibaren 45 dakika içinde tilavet secdesi yapmak mekruhtur.
  • Sabah namazının farzından sonra güneş doğana kadar o arada nafile namaz kılmak mekruhtur. Tilavet secdesi yapmak da mekruhtur.
  • Güneşin tam tepeye gelmesine 20-25 dakika kala, öğlen namazından 20- 25 dakika önce namaz kılmak mekruhtur. Tilavet secdesi yapmak da mekruhtur.
  • Güneş batmadan 40- 45 dakika önce sadece ikindinin farzı kılınmadıysa ikindinin farzı kılınabilir. İkindinin farzından sonra başka namaz kılmak mekruhtur. Tilavet secdesi de mekruhtur.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır ve Ne Okunur?

Kuranda geçen secdeler nasıl kılınır sorusunun farklı cevapları bulunur. Secde ayeti yapılışı nasıldır inceleyelim.

  • Abdestli olmak şartıyla kıbleye doğru ayakta durulur.
  • Tilavet secdesine niyet edilir.
  • Elleri kulaklara kaldırmadan "Allahuekber" diyerek secdeye gidilir.
  • 3 defa "Subhanerabbiyel Ala" dedikten sonra secdeden kalkılır.
  • Kuran secdesi bu şekilde tamamlanmış olur.

Tilavet Secdesinde Ne Okunur?

"Semi'na ve eta'na gufraneke Rabbena ve ileyke'l masir" denir.

Anlamı: İşittik ve boyun eğdik, bağışlamanızı dileriz, ey Rabbimiz! Dönüş sanadır! (Bakara suresi 2/285)

Tilavet Secdesi Nasıl Kılınır?

Tilavet Secdesi Niyeti

"Niyet ettim Allah rızası için secdeyi tilavete, uydum maliki mezhebine" ya da "Niyet ettim Allah rızası için okuduğum ya da dinlediğim ayetin secdesini yapmaya" diye niyet edilebilir. Tilavet secdesine namaz içerisinde gidilirse dil ile değil, kalpten tilavet secdesine niyet edilir.

Namazda Secde Ayeti Okununca

Namazda secde ayeti okunduğu zaman, eğer namaz bir imam eşliğinde kılınıyorsa imamın verdiği bilgi doğrultusunda hareket edilir. Namaz tek başına kılınıyorsa ve secde ayeti okunursa kişinin namaz içerisinde tilavet secdesi yapması gerekir. Namaz içerisinde tilavet secdesi yapmanın iki şekli vardır.

Birinci Şekil

  • İmam ya da namazı kılan kişi, tilavet secdesi ayeti okursa ayete devam edip etmeyeceğine bakılır.
  • Tilavet secdesi ayetini okuduktan hemen sonra rükuya gidecekse ya da tilavet secdesi ayetinden sonra 3 ayeti geçmemek kaydıyla bir ayet okursa, dil ile değil, kalbinden tilavet secdesine niyet eder.
  • Sonrasında rükuya gidebilir.
  • Namaz normal şeklinde kılınır ve secdeye gidilir.
  • Dolayısıyla hem namazın secdesi hem de tilavet secdesi yerine getirilmiş olur.

İkinci Şekil

  • Tilavet secdesi ayeti okuduktan sonra 3 ayetten fazla ayet okunacaksa Allahuekber dendikten sonra rükuya gitmeden direkt secdeye kapanılır.

  • Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala denir. Allahuekber denerek direkt ayağa kalkılır.
    Unutulmamalıdır ki tilavet secdesinde secdeye 2 defa gidilmez. Tilavet secdesi 1 kez secdeye giderek yapılır.

  • Ayağa kalktıktan sonra kıraata devam edilir.
  • İkinci Allahuekber denildiğinde rükuya gidilir.
  • 3 defa Subhane Rabbiyel Azim denir.
  • Rabbena ve Lekel Hamd diyerek doğrulur ve Semiallahu Limen Hamideh diyerek secdeye gidilir.

    • Yani tilavet secdesi yapıldıktan sonra namaz normal kılma şekliyle devam eder. Secdeler yine 2 defa yapılır ve bu şekilde peygamber efendimizin bir sünneti de yerine getirilmiş olur.

    Okuyan ya da dinleyen kişinin adabına uygun şekilde ayağa kalkarak tilavet secdesini yerine getirmesi gerekir. Ancak kişi ayağa kalkamayacak durumda ise, ayağa kalkmakta zorlanıyorsa oturduğu yerden de direkt secdeye giderek tilavet secdesini yapabilir. Bu şekilde de tilavet secdesi yerine getirilmiş olur.

    Secde Ayetleri Fazileti

    Secde ayetleri hangileri, secde ayetleri nelerdir bunları inceledik. Peki secde ayetlerinin fazileti nedir, bu konu üzerinde de duralım. Peygamber efendimiz (a.s) buyurdu ki:

    "Her kim yatsıdan sonra Mülk ve Secde surelerini okursa, bu iki sureyi Kadir gecesinde okumuş gibi sevap almış olur.”

    Peygamber efendimiz (a.s) bir başka hadisinde buyurdu ki:

    “Her kim evinde Secde suresini okursa, üç gün evine şeytan giremez.”

    Tilavet Secdesinde Okunacak Dua

    Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

    “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gece Kur’an’da ki tilavet secdelerini yaparken tekrar tekrar:

    ‘Secede Vechi Lillezi Halakahu Ve Şakka Sem’ahu Ve Basarahu Bi Havlihi Ve Kuvvetihi’ diye dua ederdi.”

    Duanın Manası: “Yüzüm, beni yaratan gücü ve kuvveti ile kulak ve gözümü var eden Allah’a secde etti.”

    (Ebu Davud 1414, Nesei 1128, Tirmizi 580, Hâkim 800)

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