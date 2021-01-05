Kur'an-ı Kerim secde ayetleri neler? Tilavec secdesi nasıl yapılır?

Kur'an-ı Kerim secde ayetlerinin okunması ya da dinlenmesi durumunda yapılması gereken secde, tilavet secdesi olarak adlandırılır. Secde ayetleri Arapça ya da meali fark etmeksizin tilavet secdesi gerektirir. Tek secde yapılarak tamamlanır ve en güzeli secde ayeti okunduktan hemen sonra bekletmeden yapılmasıdır. Peki, Kur'an-ı Kerim secde ayetleri neler ve tilavet secdesi nasıl yapılır? İşte tilavet secdesi ile ilgili merak edilen her şey...

Tilavet Ne Demek? Tilavet Secdesi Nedir?

Tilavet kelime anlamı olarak okumak, anlamını düşünmek, tabi olmak manalarına gelir. Tilavet secdesi ise Kuran'daki secde ayetleri okuma ya da dinleme durumunda yapılması gereken secdedir. Secde ayetleri okunduğu ya da dinlendiği takdirde secde yapılması vaciptir. Arapça okunmasıyla mealinin okunması arasında fark yoktur. Tilavet secdesi üç şekilde gerekir.

İmama uyulduğu durumlarda

Secde ayetleri okuma durumunda

Secde ayetlerinin dinlendiği durumlarda secdeyi yerine getirmek vacip düşer.

Bunun için öncelikle secde ayetleri hangi cüzlerde bulunur bunu öğrenmek gerekir.

Tilavet Secdesi Hangi Cüzlerde Bulunur? İşte Kurandaki 14 Secde Ayeti

Peki, secde ayetleri hangi sayfalarda? Eğer bunlar bilinirse tilavet secdesi yerine getirilir ve kişi borçtan kurtulmuş olur. Secde ayetleri nelerdir bunları sıralayalım:

Araf suresi 206. Ayet, 9.cüz

Rad suresi15. Ayet 13. Cüz

Nahl suresi 49. Ayet 14. Cüz

İsra suresi 107. Ayet 15. Cüz

Meryem suresi 58. Ayet 16. Cüz

Hac suresi 18. Ayet 17. Cüz

Furkan suresi 60. Ayet 19. Cüz

Neml suresi 25. Ayet 19. Cüz

Secde suresi 15. Ayet 21. Cüz

Sad suresi 24. Ayet 23. Cüz

Fussilet suresi 37. Ayet 24. Cüz

Necm suresi 62. Ayet 27. Cüz

İnşikak suresi 21. Ayet 30. Cüz

Alak suresi 19. Ayet 30. Cüz

Tilavet Secdesi Ne Zaman Yapılır?

Kuranda secde ayetleri 14 yerde bulunur. Bu secde ayetlerini okuyan ya da dinleyen müslümanların secde yapması gerekir. Tilavet secdesi hemen yapılabilir, okuma bittikten sonra yapılabilir, ertesi gün yapılabilir, 1 ay sonra yapılabilir. Kuranı hatmettikten sonra 14 secdeyi bir arada yapmak da caizdir. Secde ayeti okunduğu zaman hemen secde yapılamıyorsa "İşittim, itaat ettim" diyerek sonrasında da tilavet secdesi yapılabilir. Ancak geciktirmemek gerekir. Ölüm durumunda üzerimizde borç kalmaması için en güzeli secdeyi hemen yapmaktır.