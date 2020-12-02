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Kur'an-ı Kerim sure sayısı... Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure, ayet ve sayfa var?

02.12.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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Kur'an-ı Kerim sure sayısı... Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure, ayet ve sayfa var?

İslam dininin ana yol göstericisi olan Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var araştırılıyor. İslamiyet diniyle bütünleşmiş toplulukların dini ana rehberi olan Kur'an'ın kelime anlamı nedir? Kur'an'da kaç sayfa vardır? Kur'an kaç ayettir? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde derledik...

Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e Hira mağarasında dinlenmeye çekildiği zaman 610 yılında Hz. Cebrail meleği aracılığıyla indirilen, İslamiyet diniyle bütünleşmiş birçok topluluğun dini ana rehberidir. Kur'an'ın kelime anlamı ise Arapça'da şeriat hukukunun doğup gelişmesi demektir. Hz. Muhammed 13 yıl Mekke'de, 10 yıl da Medine'de kaldığı sürede Kur'an indirilmiştir. 610 yılının Kadir Gecesi vahiy olarak indirilmeye başlanılan Kur'an'ın indirilmesi toplam 23 yıl sürmüştür. Peki Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var? İşte Kur'an'da yer alan cüz, sayfa ve sure bilgileri...

AYET NEDİR, KUR'AN-I KERİM'DA KAÇ AYET VAR?

Kur'an-ı Kerim'de ayet sayısı son dönemlerde çok merak edilmeye başlandı. Ayet nedir merak edilirken, Kur'an-ı Kerim'de halk arasında 6666 ayetten oluştuğu bilinse de aslında Kur'an-ı Kerim 6236 ayettir. Kur'an içerisinde yer alan cümlelere ayet denir. Kur'an-ı Kerim'i önceki kutsal kitaplardan ayıran şey ise ayetlerinin değişmeden günümüzde kadar ulaşmış olmasıdır.

AYET NE DEMEK?

Ayet sözlük anlamı “emare, iz ve nişane, açık alamet, işaret” olan ayet kelimesinin çoğulu ay veya ayat’tır. Bunların dışında peygamberlerin hak olduğunu ve Allah'ın varlığını ispat eden mucizeleri anlatan kelime ya da cümlelere ayet denir.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet kelimesi ; acaib iş, delil, mucize ve alamet anlamlarında da kullanılmıştır.

Kur'an-ı Kerim'de en kısa ayet bir kelime olan “ müdhâmmetân”’dır. (Rahmân, 55/64)

Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayet bir sayfadır. (Bakara, 2/282)

Kuran’da Fatiha suresinin başında yer alan besmele dahil olmak üzere toplam 6236 ayet vardır.

FASILA NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin son kelimeleri kendisinden sonra gelen ayeti ifade ede eder. Fasıla, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bir sonraki ayeti son kelimeyle ifade edilmesine denir.

İLK İNEN AYET HANGİSİ?

Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet, Alak suresinin ilk beş ayetidir.
Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin sıralarının dizişili vahiy zamanlarına göre yapılmıştır.
Son inen ayet hakkında detaylı bilgi maalesef bulunmamaktadır fakat uzmanlar son ayetlerin; Nisa suresinin 176, Bakara suresinin 278 ve 281, Tevbe suresinin 128 ve 129, Nas suresinin 1 ve 3, Maide suresinin 3.ayetleri olarak bilgi vermektedirler.

KUR'AN-I KERİM'DA KAÇ CÜZ VAR?

Kur'an-ı Kerim'de cüz sayısı kaçtır? Hz. Muhammed'in aracılığıyla yeryüzündeki tüm insanlığa iletilen Kur'an-ı Kerim'de cüz sayısı 30'dur. Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfalık bölümü 1 cüzü ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan her cüzün başında kaçıncı cüz olduğu işaretle belirtilmiştir. Peki Kur'an-ı Kerim'de kaç sayfa var?

KUR'AN-I KERİM'DA KAÇ SURE VAR?

Kur'an-ı Kerim toplam 604 sayfadan oluşmaktadır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in girişinde ve bitişinde yer alan süslemeler sayfa olarak alınmamaktadır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim toplam 600 sayfa olarak değerlendirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan sureler, kitabı ana bölümlere ayırmaya yardımcı olmaktadır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de yer alan sure sayısı 114 olarak ifade edilmiştir.

Kur'an-ı Kerim kaç suredir? Kur'an'da bulunan sureler ayetlerden oluşur. Kur'an-ı Kerim'de cüz sayısı 30'dur. Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfalık bölümü 1 cüzü ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan her cüzün başında kaçıncı cüz olduğu işaretle belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in genel yapısından dolayı ilk olarak 7 ayete denk gelen Fatiha Suresi ile başlar. Ardın da Bakara Suresini içine alır ve kitapta yer alan diğer 112 sure ile devam eder.

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