Kur'an-ı Kerim sure sayısı... Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure, ayet ve sayfa var?

Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e Hira mağarasında dinlenmeye çekildiği zaman 610 yılında Hz. Cebrail meleği aracılığıyla indirilen, İslamiyet diniyle bütünleşmiş birçok topluluğun dini ana rehberidir. Kur'an'ın kelime anlamı ise Arapça'da şeriat hukukunun doğup gelişmesi demektir. Hz. Muhammed 13 yıl Mekke'de, 10 yıl da Medine'de kaldığı sürede Kur'an indirilmiştir. 610 yılının Kadir Gecesi vahiy olarak indirilmeye başlanılan Kur'an'ın indirilmesi toplam 23 yıl sürmüştür. Peki Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var ? İşte Kur'an'da yer alan cüz, sayfa ve sure bilgileri...

Kur'an-ı Kerim'de cüz sayısı kaçtır? Hz. Muhammed'in aracılığıyla yeryüzündeki tüm insanlığa iletilen Kur'an-ı Kerim'de cüz sayısı 30'dur. Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfalık bölümü 1 cüzü ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan her cüzün başında kaçıncı cüz olduğu işaretle belirtilmiştir. Peki Kur'an-ı Kerim'de kaç sayfa var?

KUR'AN-I KERİM'DA KAÇ SURE VAR?

Kur'an-ı Kerim toplam 604 sayfadan oluşmaktadır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in girişinde ve bitişinde yer alan süslemeler sayfa olarak alınmamaktadır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim toplam 600 sayfa olarak değerlendirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan sureler, kitabı ana bölümlere ayırmaya yardımcı olmaktadır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de yer alan sure sayısı 114 olarak ifade edilmiştir.

Kur'an-ı Kerim kaç suredir? Kur'an'da bulunan sureler ayetlerden oluşur. Kur'an-ı Kerim'de cüz sayısı 30'dur. Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfalık bölümü 1 cüzü ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan her cüzün başında kaçıncı cüz olduğu işaretle belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in genel yapısından dolayı ilk olarak 7 ayete denk gelen Fatiha Suresi ile başlar. Ardın da Bakara Suresini içine alır ve kitapta yer alan diğer 112 sure ile devam eder.