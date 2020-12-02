Kur'an-ı Kerim sure sayısı... Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure, ayet ve sayfa var?

Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e Hira mağarasında dinlenmeye çekildiği zaman 610 yılında Hz. Cebrail meleği aracılığıyla indirilen, İslamiyet diniyle bütünleşmiş birçok topluluğun dini ana rehberidir. Kur'an'ın kelime anlamı ise Arapça'da şeriat hukukunun doğup gelişmesi demektir. Hz. Muhammed 13 yıl Mekke'de, 10 yıl da Medine'de kaldığı sürede Kur'an indirilmiştir. 610 yılının Kadir Gecesi vahiy olarak indirilmeye başlanılan Kur'an'ın indirilmesi toplam 23 yıl sürmüştür. Peki Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var? İşte Kur'an'da yer alan cüz, sayfa ve sure bilgileri...

AYET NEDİR, KUR'AN-I KERİM'DA KAÇ AYET VAR?

Kur'an-ı Kerim'de ayet sayısı son dönemlerde çok merak edilmeye başlandı. Ayet nedir merak edilirken, Kur'an-ı Kerim'de halk arasında 6666 ayetten oluştuğu bilinse de aslında Kur'an-ı Kerim 6236 ayettir. Kur'an içerisinde yer alan cümlelere ayet denir. Kur'an-ı Kerim'i önceki kutsal kitaplardan ayıran şey ise ayetlerinin değişmeden günümüzde kadar ulaşmış olmasıdır.

AYET NE DEMEK?

Ayet sözlük anlamı “emare, iz ve nişane, açık alamet, işaret” olan ayet kelimesinin çoğulu ay veya ayat’tır. Bunların dışında peygamberlerin hak olduğunu ve Allah'ın varlığını ispat eden mucizeleri anlatan kelime ya da cümlelere ayet denir.