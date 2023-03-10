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  4. Kur'an kursundaki görüntüler tepkilere yol açmıştı! İfadesinde itiraf etti, tutuklandı

Kur'an kursundaki görüntüler tepkilere yol açmıştı! İfadesinde itiraf etti, tutuklandı

10.03.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir derneğe ait olan Kur'an kursunda 13 yaşındaki çocuğun darp edildiği anlara ait görüntüler tepkilere yol açmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan kişi, ifadesinde kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü söyledi.

Kur'an kursundaki görüntüler tepkilere yol açmıştı! İfadesinde itiraf etti, tutuklandı

Polise giden D.Ç., Hürriyet Mahallesi Dokuz Eylül Sokak'ta bulunan Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur'an kursuna gönderdiği 13 yaşındaki oğlu M.Ç.'nin, 24 Şubat günü hocası tarafından darp edildiği şikayetinde bulundu. D.Ç., oğlunun arkadaşının cep telefonuyla gizlice kaydettiği dayak anlarının görüntülerini polise verdi. Şikâyet ve görüntüler üzerine polis Sedat Ç.'yi gözaltına aldı.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü itiraf eden Sedat Ç., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "Kur'an kursunda çocuklara acımasız dayak" başlıklı haber ve görüntülerle ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olayla ilgili suç yeri itibarıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24 Şubat'ta derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan aynı gün tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Soruşturmaya, tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

Kaynak: DHA-AA

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İstanbul darp Kur'an kursu

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