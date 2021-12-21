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Kur Koruma TL Vadeli Mevduat nedir, yeni sistem nasıl işleyecek?

21.12.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranını kıyaslayıp, yüksek olan oran üzerinden hesabı nemalandıracak. Yeni mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Kur Koruma TL Vadeli Mevduat nedir, yeni sistem nasıl işleyecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı.

Açıklama bugün bakanlığın Twitter hesabından yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, birikimlerini TL mevduatı olarak değerlendirenlerin kur oynaklığı karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranını kıyaslayıp, yüksek olan oran üzerinden hesabı nemalandıracak.

Yeni mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Getty Images

Kur farki hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00 de Amerikan Doları döviz alış kuru yayımlayacak.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk Lirası olarak yansıtılacak.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek.

Minimum faiz oranı Merkez Bankası Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak.

Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki Merkez Bankası kuru ile de güncellenecek.

Ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürüyor.

https://twitter.com/HMBakanligi/status/1473248775896510469

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