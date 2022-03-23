Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kur Korumalı Mevduat sistemi ile ilgili dikkat çeken bir yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık'tan gelen son dakika açıklamasının ardından Kur korumalı mevduat ödemeleri yapıldı mı? KKM'de ilk ödemeler yatırıldı mı? Kur korumalı mevduat kaç TL oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde.

KUR KORUMALI MEVDUAT ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kur korumalı mevduatta ilk ödemelerin yapıldığı belirtildi.

KUR KORUMALI MEVDUAT KAÇ TL OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk Lirası'na istikrar kazandırmak ve dolarizasyon eğilimini tersine çevirerek Döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla 2021 yılı Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılmak Hesabı (KKM) uygulamasında ilk ödemeler 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için 23 Mart 2022 tarihi itibariyle gerçekleşmektedir.

Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gösterilen yenilikçi bir ürünümüz olan KKM'de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL'si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL'si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97'sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir."

