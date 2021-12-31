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Kur korumalı mevduata geçiş için 'özel dönüşüm kuru' kaldırıldı

31.12.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası tarafından, Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin tebliğlerde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler kapsamında, "dönüşüm kuru" ve "vade sonu kuru" kavramları yeniden tanımlandı.

Kur korumalı mevduata geçiş için 'özel dönüşüm kuru' kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin tebliğlerde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler kapsamında, "dönüşüm kuru" ve "vade sonu kuru" kavramları yeniden tanımlandı.

Dönüşüm kurunun karşılığı, "döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk Lirası'na çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru" şeklinde değiştirildi.

Vade sonu kuru da "Türk Lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru" olarak tanımlandı.

Döviz alış kuru ve vade sonu kuru tanımlarındaki "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarıldı.

Bu ifadenin yerine, "Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen" cümlesi eklendi.

Banknotlar

Getiri farkı nasıl hesaplanacak?

Tebliğin döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının, vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin bölümünde de düzenleme yapıldı.

Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı, katılım bankası karşılayabilecek. Merkez Bankası, karşılanmayan kısım için ödeme yapmayacak.

Daha önce söz konusu fark, katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyete göre hesaplanıyordu.

Tebliğde, "Vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kar payı banka tarafından ödenir" maddesi de "vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir" şeklinde değiştirildi.

Altın hesaplarından TL mevduata geçiş tebliğinde düzenleme

Öte yandan, TCMB'nin Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında tebliğin tanımlar bölümünde "dönüşüm fiyatı" ile "vade sonu fiyatı" kavramlarının tanımından, "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarıldı.

Yeni tebliğde dönüşüm fiyatı, "altın hesaplarında bulunan altının Türk Lirası'na çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatı", vade sonu fiyatı da "Türk Lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatı" şeklinde tanımlandı.

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